Procurile nove informacije o F1 legendi: Engelski mediji otkrili gdje se nalazi

Legendarni njemački vozač Michael Schumacher, sedmerostruki prvak svijeta Formule 1, već gotovo 12 godina vodi borbu nakon teške ozljede mozga koju je pretrpio skijajući u francuskim Alpama.

Prema najnovijim informacijama Daily Maila, Schumacher je smješten u vili Las Brisas, u planinskom lancu Sierra de Tramuntana, u blizini Andratxa. Imanje, vrijedno 30 milijuna funti, smješteno je na litici, zaklonjeno visokim stablima, kamenim zidovima i nadzorom, što osigurava potpunu privatnost obitelji.

Kako navode, unatoč složenom zdravstvenom stanju, 57-godišnji Schumacher nije vezan za krevet, no zbog posljedica nesreće ne može samostalno hodati. Tim medicinskih sestara i terapeuta vodi ga kroz dnevne aktivnosti u invalidskim kolicima, pružajući cjelodnevnu skrb koja tjedno iznosi desetke tisuća funti.

Schumacher je i dalje okružen užom obitelji i malim krugom povjerljivih prijatelja, među kojima je i njegov bivši šef u Ferrariju, Jean Todt, koji ga redovito posjećuje i zajedno s njim prati utrke Formule 1. Unatoč nagađanjima o neurološkim komplikacijama, više izvora potvrđuje da Schumacher razumije događaje oko sebe, iako komunikacija s njim ostaje ograničena.

Tijekom karijere, Schumacher je osvojio 91 utrku, 68 pole pozicija i 155 postolja, što ga je učinilo jednim od najuspješnijih i najbogatijih sportaša svih vremena. Iako je Lewis Hamilton kasnije izjednačio njegovih sedam naslova prvaka, Nijemčev rekord od 77 najbržih krugova i dalje stoji.

Obitelj Schumacher, koju vodi supruga Corinna, od nesreće 2013. godine striktno čuva njegovu privatnost, a niti jedna fotografija Michaela u ozbiljnom stanju nije objavljena. Glasine o prisustvu na vjenčanju kćeri Gine 2024. nisu potvrđene, a glavna obiteljska rezidencija i dalje se nalazi u Glandu u Švicarskoj, dok na Mallorci provode povučene odmore

POGLEDAJTE VIDEO: Slovenci se igraju u Švedskoj: Pogledajte ovaj maestralni cepelin