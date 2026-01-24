Lewis Hamilton otvoreno priznao zašto mu je ova sezona drukčija od svih dosad

Formula 1 ulazi u potpuno novo razdoblje, a malo tko je svjestan razmjera promjena kao Lewis Hamilton. Sedmerostruki svjetski prvak otvoreno je priznao da je pred vozačima i momčadima izazov kakav ne pamti u svojoj karijeri, dok Ferrari s novim bolidom SF-26 pokušava okrenuti stranicu nakon razočaravajuće 2025. godine.

Scuderija je u petak u Maranellu predstavila svoj novi jednosjed, a Hamilton je prvi put sjeo za upravljač SF-26 na Ferrarijevoj testnoj stazi u Fioranu. Iako optimističan, Britanac ne skriva koliko je pred njima zahtjevan put.

„Ovo je vjerojatno najveća promjena pravila koju sam ikada doživio“, poručio je Hamilton. „Biti uključen u razvoj bolida od samog početka bilo je iznimno uzbudljivo iskustvo. Rad s inženjerima, traženje zajedničkog smjera i razumijevanje potpuno drugačijeg automobila – to je izazov kakav se rijetko pruža.“

Nova pravila donose tehničku revoluciju: potpuno redizajnirane pogonske jedinice s ravnomjernim omjerom između klasičnog izgaranja i električne energije, povratak aktivne aerodinamike te potpuno novi pristup upravljanju energijom tijekom utrke. Upravo će u tom segmentu, naglašava Hamilton, uloga vozača biti važnija nego ikad.

Da složenost nove ere nije samo teorija, pokazao je i potez Williamsa. Iako su prošlu sezonu završili na solidnom petom mjestu, britanska momčad objavila je da neće biti spremna za prvi predsezonski test u Barceloni te će se privremeno osloniti na virtualne simulacije. Znak je to koliko je nova generacija bolida zahtjevna čak i za etablirane ekipe.

Ferrari, s druge strane, svjestan je da prostora za pogreške gotovo nema. Šef momčadi Fred Vasseur očekuje iznimno agresivan razvoj tijekom sezone i priznaje da će se i vozači morati temeljito prilagoditi.

„Ovo je potpuni reset“, rekao je Vasseur. „Promijenit će se način pripreme vikenda, način vožnje, način razmišljanja. Naš posao bit će osigurati vozačima alate kako bi iz ovih promjena izvukli maksimum.“

Dodatnu napetost uoči početka sezone donosi i političko-tehnička borba iza kulisa. Ferrari je, zajedno s Audijem i Hondom, upozorio FIA-u na moguću prednost Mercedesa i Red Bulla u dizajnu motora, vezanu uz iskorištavanje toplinskog širenja komponenti. Iako je održan sastanak proizvođača, rješenje zasad nije pronađeno, što znači da bi potencijalna prednost mogla biti prisutna već na samom startu sezone.

Ferrari, barem javno, zadržava smiren ton. Tehnički direktor pogonske jedinice Enrico Gualtieri ističe kako se dijalog s FIA-om nastavlja te vjeruje u regulatorni proces.

