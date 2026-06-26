Mercedes pronašao novu prednost, FIA nakon pritužbi konkurencije promijenila pravila

Mercedes je na Velikoj nagradi Kanade predstavio prvo veliko unapređenje svog bolida ove sezone, no jedno od novih rješenja vrlo brzo izazvalo je reakciju konkurencije i FIA-e.

Najviše pažnje privukao je stražnji dio bolida, odnosno difuzor, važan aerodinamički element koji pomaže stvarati potisnu silu i povećava prianjanje bolida uz stazu. Mercedes je na njemu predstavio posebno rješenje s nazubljenim nastavcima, kojima je želio poboljšati protok zraka i izvući dodatne performanse.

Konkurentske momčadi, predvođene Ferrarijem, odmah su zatražile objašnjenje od Međunarodne automobilističke federacije (FIA) može li se takvo rješenje koristiti i razvijati u budućnosti. Nakon analize FIA je zaključila da bi takav koncept mogao otvoriti prostor za aerodinamička rješenja koja nisu u skladu s pravilima, zbog čega je odlučila reagirati.

Vikend pred nama donosi osmu utrku sezone Formule 1 - Veliku nagradu Austrije, a događaje sa staze u Spielbergu ekskluzivno možete pratiti na RTL-u i platformi Voyo.

Nakon Velike nagrade Španjolske izdana je nova tehnička smjernica koja od ovog vikenda, na Velikoj nagradi Austrije, stupa na snagu. Mercedes je zbog toga morao napraviti manje izmjene na svom bolidu.

Na fotografijama iz Spielberga već se moglo vidjeti da su uklonjeni sporni nazubljeni nastavci na difuzoru, dok su ostali dijelovi zadržani u nešto jednostavnijem obliku. Slične promjene morala je napraviti i momčad Racing Bullsa.

Iako je Mercedesovo rješenje praktički zabranjeno u izvornom obliku, FIA nije potpuno zatvorila vrata daljnjem razvoju stražnjeg dijela bolida. Momčadi će i dalje tražiti nove načine za poboljšanje aerodinamike, ali unutar jasnije postavljenih granica.

Ovaj slučaj još jednom pokazuje koliko je Formula 1 danas tehnološka utrka u kojoj svaka inovacija može donijeti prednost na stazi, ali i privući pozornost suparnika i regulatora.