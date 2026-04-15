OPET ODLAZAK /

Novi veliki udarac za Maxa Verstappena: Važna osoba odlazi u rivalsku momčad

Foto: Eibner-Pressefoto/Memmler/imago sportfotodienst/Profimedia

Handkammer je otkrio kako se u F1 krugovima sve glasnije šuška o odlasku Schmitz

15.4.2026.
11:28
Sportski.net
Max Verstappen i Red Bull nikako ne mogu biti zadovoljni početkom nove sezone Formule 1, a sada su dočekali novi veliki udarac. Momčad iz Milton Keynesa suočava se s egzodusom ključnih ljudi, a najnovije glasine koje su uzburkale paddock govore o mogućem odlasku Hanne Schmitz.

Schmitz je bila izuzetno važna za velike uspjehe Maxa Verstappena posljednjih godina. Ona je šefica strategije u momčadi Red Bulla. Informaciju koja je zabrinula navijače Red Bulla prvi je u javnost iznio Kenny Handkammer, bivši mehaničar momčadi. U svom podcastu "The Two Mechanics", Handkammer je otkrio kako se u F1 krugovima sve glasnije šuška o odlasku Schmitz, a kao njezina iduća destinacija spominje se ni manje ni više nego Ferrari.

Schmitz je godinama bila mozak iza nekih od najblistavijih pobjeda, a njezina sposobnost donošenja hrabrih i ispravnih odluka pod pritiskom postala je legendarna. Sam Max Verstappen ju je nakon pobjede u Mađarskoj 2022. godine opisao kao "nestvarno smirenu", ističući njezinu ključnu ulogu u pobjedi do koje je stigao s desetog mjesta na startu.

Podsjetimo, prošloga tjedna odjeknula je vijest da će Maxov dugogodišnji trkaći inženjer Gianpiero Lambiase napustiti momčad 2028. godine i također se pridružiti McLarenu. Njihov odnos, koji traje još od 2016. godine, smatra se jednim od najuspješnijih u povijesti sporta. Verstappen je u prošlosti izjavio kako bi Lambiaseov odlazak mogao utjecati i na njegovu budućnost, rekavši: "Rekao sam mu da radim samo s njim. Čim on stane, stat ću i ja."

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
