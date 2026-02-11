Hamilton: 'Nova pravila su suludo komplicirana, nitko od navijača to neće razumjeti'

Lewis Hamilton kaže da nova pravila ove godine čine Formulu 1 'smiješnom i suludo kompliciranom' te kako "nitko od navijača to neće razumjeti".

Sedmostruki prvak mislio je na povećani stupanj upravljanja energijom koji zahtijevaju novi motori, koji imaju gotovo 50-50% podjelu snage između motora s unutarnjim izgaranjem i električnih komponenti.

"Sjedio sam na sastanku neki dan i oni nas vode kroz to. I da, kao da vam je potrebna diploma da biste sve to u potpunosti razumjeli", rekao je Hamilon govoreći nakon vožnje Ferrarija prvog jutra ovotjednog predsezonskog testiranja u Bahreinu.

Pravila su stvorila situaciju u kojoj motori većinu vremena gladuju za energijom, a ekipe i vozači moraju maksimizirati količinu povrata energije koju čine. To je dovelo do neobičnih tehničkih strategija i tehnika vožnje.

Loša energija

To će uključivati ​​​​neizlazak iz zavoja punim gasom prije početka kvalifikacijskog kruga i popuštanje gasa na ravnim dijelovima kako bi se uštedjela energija.

Vrste regeneracije energije komplicirane su činjenicom da vozači mogu koristiti gumb 'boost' za dodatnu snagu kako bi olakšali pretjecanje, ali tada riskiraju da im nedostaje snage i da budu ponovno prestignuti na sljedećem ravnom dijelu.

Vozači će također morati koristiti niže brzine nego što bi željeli kako bi pomogli u regeneraciji energije.

"Niske brzine u koje moramo ući su samo zato što ne možemo regenerirati dovoljno energije iz baterije. Ne možemo regenerirati dovoljno energije iz baterije, zato moramo jako, jako, jako stisnuti motore. Dakle, idemo na drugu, a na nekim mjestima i prvu samo kako bismo pokušali povratiti tu dodatnu snagu", otkrio je britanski vozač.

POGLEDAJTE VIDEO: Bilić izašao pred novinare i potvrdio raskid s Vučevićem