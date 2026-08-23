Pogledajte najvažnije trenutke kaotične VN Nizozemske i težak sudar Verstappena

Posljednja Velika nagrada Nizozemske Formule 1, barem u doglednoj budućnosti, isporučila je upravo ono što su neutralni navijači mogli poželjeti, nepredvidivu dramu, strateške bitke i pobjednika koji je morao zaslužiti svaki metar staze. U kaosu koji je započeo kišom prije utrke i kulminirao teškim izlijetanjem domaćeg heroja Maxa Verstappena već u prvom krugu, najprisebniji je ostao Lando Norris.

Vozač McLarena pretvorio je pole poziciju u drugu uzastopnu pobjedu, potvrdio sjajnu formu svoje momčadi i poslao poruku lideru prvenstva Kimiju Antonelliju da borba za naslov prvaka još nije gotova. Iza njega, dvostruko postolje za Mercedes, začinjeno kontroverznim timskim odredbama, i još jedan frustrirajući dan za Ferrari zaokružili su vikend koji će se dugo pamtiti kao spektakularan oproštaj od legendarne staze.

Hladan tuš za domaću publiku već u prvom krugu

Vikend je za Maxa Verstappena trebao biti gorko-slatka proslava, posljednji ples pred vojskom svojih navijača prije nego što Zandvoort zbog financijskih razloga nestane s kalendara. No, umjesto slavlja, tribine obojene u narančasto zanijemile su samo nekoliko trenutaka nakon starta. Na stazi koja je još bila vlažna od kiše, Verstappen je u posljednjem, nagnutom zavoju prvog kruga izgubio kontrolu nad svojim Red Bullom. Bolid se oteo kontroli i silovito udario u zaštitnu ogradu, rasuvši krhotine i jedan kotač po stazi. Utrka je odmah prekinuta crvenom zastavom.

Nizozemac je, srećom, izašao nepovrijeđen iz uništenog bolida, no šok i nevjerica bili su opipljivi. Ironično, samo dan ranije, nakon impresivnih nastupa zamjenskih vozača Liama Lawsona i Yukija Tsunode, Verstappen je sugerirao kako je u današnjim bolidima Formule 1 "prelako pronaći granicu". Sudar je bio brutalan podsjetnik da je i za vozača njegovog kalibra ta granica ponekad varljiva, pogotovo na vlažnom Zandvoortu. "Uhvatilo me nespremnog", kratko je objasnio nakon incidenta, sažimajući cijeli vikend kao jedno veliko "razočaranje". Nada u dvostruke bodove za Red Bull nestala je u djeliću sekunde, a teret osvajanja bodova pao je isključivo na leđa Liama Lawsona. Za narančastu armiju, fešta je završila prije nego što je i počela.

Norrisova majstorska vožnja za drugu pobjedu zaredom

Dok je Verstappenova utrka završila u suzama, za Landa Norrisa je tek počinjala. Aktualni svjetski prvak startao je s najbolje pozicije, no ponovljeni start nakon crvene zastave donio je novi izazov. Kimi Antonelli u Mercedesu bolje je reagirao i preuzeo vodstvo. Ipak, Norris i McLaren nisu paničarili. Britanac je strpljivo pratio mladog Talijana, čuvajući gume i čekajući svoju priliku. Momčad je nakon subotnjeg sprinta, u kojem Norris nije bio najbrži, napravila ključne promjene u postavkama bolida koje su se isplatile u glavnoj utrci.

"Znali smo da neće biti jednostavno", priznao je šef momčadi Andrea Stella. Te su se preinake, zajedno s Norrisovim osjećajem za gume, pokazale dobitnom kombinacijom. U završnoj trećini utrke, Norris je pojačao pritisak. Njegov McLaren bio je osjetno brži, a u 54. krugu je prekrasnim manevrom vratio vodstvo, elegantno nadmudrivši Antonellija koji se pokušavao obraniti od napada na Lewisa Hamiltona. Jednom kad je prešao u vodstvo, više se nije osvrtao. Do kraja utrke stvorio je prednost od preko jedanaest sekundi i mirno prošao ciljem, unatoč kasnom virtualnom sigurnosnom automobilu. "Ovo je vjerojatno jedna od mojih boljih pobjeda, morali smo se pošteno boriti za nju. Lijepo je pobijediti na posljednjoj utrci ovdje", izjavio je Norris. Na pitanje o borbi za naslov, ostao je prizemljen: "Idemo utrku po utrku. Nema smisla razmišljati toliko unaprijed." Ipak, s dvije pobjede u nizu, smanjio je zaostatak za Antonellijem na 83 boda i jasno pokazao da je McLaren ponovno sila na koju treba računati.

Dvostruko postolje za Mercedes uz kontroverzne timske odredbe

Za Mercedes je Zandvoort bio vikend velikih bodova, ali i teških odluka. George Russell pobijedio je u subotnjem sprintu, no u glavnoj utrci svjetla pozornice preuzeo je njegov timski kolega i lider prvenstva, Kimi Antonelli. Nakon sjajnog preuzimanja vodstva na ponovljenom startu, činilo se da Talijan juri prema novoj pobjedi. Međutim, kako je utrka odmicala, njegov tempo je počeo padati. "Od drugog stinta nadalje jednostavno nisam imao osjećaj u bolidu", priznao je Antonelli.

Kada je Norris preuzeo vodstvo, a Ferrarijevi vozači počeli prijetiti na svježijim gumama, Mercedes se našao pred strateškom dilemom. Tijekom virtualnog sigurnosnog automobila pozvali su Antonellija u boks, što ga je bacilo iza Russella. Momčad je tada donijela odluku koja je podigla obrve: naredili su Russellu da propusti Antonellija, koji je bio na novijim gumama, kako bi se obranili od Hamiltona i Leclerca. Russell je poslušao, a zatim odradio herojski posao zadržavajući Ferrarijev dvojac iza sebe do samog kraja. "Naravno, kad si u utrci, želiš se boriti za svaku poziciju. Ali Kimi bi me ionako prestigao s novim gumama, tako da je to bila ispravna odluka", komentirao je Russell. Šef momčadi Toto Wolff bio je još direktniji: "To su teške odluke, ali moraju se donijeti ako se želite boriti za prvenstvo. Ovako funkcioniramo. Nije ovo igra za jednog čovjeka." Drugo i treće mjesto bili su, kako je rekao, "ograničavanje štete" u danu kada nisu imali tempo za pobjedu.

Junaci i tragičari iz sjene

Daleko od borbe za postolje, ostatak poretka nudio je pregršt osobnih drama. Najveći junak sredine poretka bez sumnje je bio Fernando Alonso. U Aston Martinu kojem vidno nedostaje snage unatoč Hondinoj nadogradnji motora, Španjolac je izveo još jednu čaroliju. Hrabra strategija s jednim zaustavljanjem donijela mu je deveto mjesto i dva vrijedna boda. Bila je to klasična Alonsova vožnja, demonstracija vještine i upornosti koja je trebala poslužiti kao jasan signal vlasniku Lawrenceu Strollu i dizajneru Adrianu Neweyju da ga moraju zadržati i sljedeće sezone. Nico Hulkenberg također je imao sjajan dan za Audi. Nakon što je na startu za dlaku izbjegao svog timskog kolegu Gabriela Bortoleta koji se izvrtio, Nijemac je vozio besprijekorno i završio osmi, osiguravši bodove drugi vikend zaredom.

U Red Bullovom taboru, zamjenski vozač Liam Lawson nastavio je impresionirati. Završio je kao solidni sedmi, donijevši jedine bodove momčadi nakon Verstappenovog odustajanja. S druge strane, bilo je i mnogo razočaranih lica. Oscar Piastri u drugom McLarenu nije mogao pratiti Norrisov tempo, završivši šesti s ogromnim zaostatkom od 32 sekunde. "Iz nekog razloga, jednostavno nisam uspio izvući brzinu iz bolida", rekao je zbunjeni Australac. Još gore je prošao Carlos Sainz, čija je sezona u Williamsu dobila novi negativni trenutak. U prvom zavoju je blokirao kotače i zabio se u timskog kolegu Alexa Albona, uništivši utrku za obojicu i dodavši nepotreban trošak za popravak momčadi koja se bori za svaki bod.

Oproštaj za pamćenje

Iako su financijski razlozi presudili da ovo bude posljednja Velika nagrada Nizozemske, Zandvoort se oprostio na najbolji mogući način. Nakon statične sprint utrke, nedjelja je ponudila spektakl pun pretjecanja, različitih strategija i napetosti od prvog do posljednjeg kruga. Jedinstvena geometrija staze i nevjerojatna atmosfera koju stvara domaća publika nedostajat će kalendaru Formule 1. Utrka je bila savršen podsjetnik zašto je gubitak ovakvog događaja velika šteta za sport. Dok se karavana seli prema Monzi, prvenstvo ostaje otvoreno. Kimi Antonelli i dalje drži uvjerljivo vodstvo, no Lando Norris i McLaren pokazali su da su spremni za borbu do samog kraja. Oproštaj od nizozemskih dina možda je označio početak nove, uzbudljive faze u borbi za naslov prvaka 2026. godine.

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