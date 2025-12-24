FREEMAIL
Skandalozni bivši šef Red Bulla pred povratkom: Novi posao dolazi uz potpuni preokret u Formuli 1

Skandalozni bivši šef Red Bulla pred povratkom: Novi posao dolazi uz potpuni preokret u Formuli 1
Foto: Porzycki/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia

Takav potez ne bi bio presedan, među investitorima već se nalaze svjetski poznata imena iz drugih sportova i filmske industrije.

24.12.2025.
17:00
Sportski.net
Porzycki/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia
Povratak jednog od najutjecajnijih ljudi moderne Formule 1 sve je bliže, a iza kulisa se ne radi o običnom angažmanu. Bivši dugogodišnji šef Red Bulla, Christian Horner, prema dostupnim informacijama razmatra povratak u elitni razred automobilizma, ali isključivo pod uvjetima koji mu jamče stvarnu moć odlučivanja.

Horner je tijekom svoje ere u Red Bullu izgradio jednu od najuspješnijih momčadi u povijesti sporta, šest konstruktorskih i osam vozačkih naslova te više od 120 pobjeda u utrkama. Upravo zbog tog iskustva ne želi ulogu savjetnika ili pasivnog partnera, već aktivnu poziciju s punom kontrolom sportskog i operativnog dijela momčadi.

Kako navodi The Sun, Kao najrealnija opcija spominje se Alpine, momčad koja je prošlu sezonu završila na samom dnu poretka i očajnički traži stabilnost. Horner navodno razmatra preuzimanje manjinskog vlasničkog udjela, konkretno paketa dionica koji bi mu omogućio ulazak u snažan investicijski konzorcij okupljen oko sporta, medija i zabavne industrije.

Takav potez ne bi bio presedan, među investitorima već se nalaze svjetski poznata imena iz drugih sportova i filmske industrije. Ključna razlika bila bi u tome što Horner ne bi bio „tihi partner“, već figura koja bi krojila dugoročnu strategiju i vodila momčad na stazi i izvan nje.

Iako se u jednom trenutku spekuliralo i o drugim momčadima, presudnu ulogu navodno igra lokacija sjedišta u Engleskoj, ali i sloboda u donošenju odluka. Prema ranijem dogovoru s Red Bullom, Horner se službeno može vratiti u paddock već idućeg proljeća.

Otvoreno ostaje pitanje odnosa s aktualnim izvršnim savjetnikom momčadi, Flaviom Briatoreom, s kojim Hornera veže dugogodišnje prijateljstvo, ali i snažne osobnosti. Hoće li surađivati ili će doći do promjene na vrhu, zasad nije jasno.

Skandalozni bivši šef Red Bulla pred povratkom: Novi posao dolazi uz potpuni preokret u Formuli 1