Zelg Galešić uoči Knockouta: 'Sarina protivnica i njezin trener su nas ucijenili, ali smo spremni'

FNC Knockout održat će se u Medulinu 3. svibnja 2025. godine. Novi format u asortimanu najjače promocije u regiji koja je namijenjena mladim borcima i onim iskusnijima koji traže povratak u svoju najbolju formu.

Sitno odbrojavamo do početka toga spektakla u Medulinu, a razgovarali smo s legendom hrvatskog MMA, Zelgom Galešićem koji radi u pulskom Trojan Gymu koji nam je najavio ovaj novi FNC-ov proizvod.

VOYO platforma ekskluzivno 3. svibnja od 20.00 prenosi prvi FNC Konockout event!

"FNC se već proslavio kao organizacija koja u sebi drži vrhunske borce, skupili su najbolje iz regije i onda je to zatvorilo vrata mladim borcima željnim dokazivanja pa se osnovao ovaj novi FNC Knockout što je po meni odlična ideja kako bi i mlađi dobili priliku na domaćoj sceni raditi ime za sebe pa možda u budućnosti dobiti priliku u jednoj od većih arena. Ja pozdravljam tu inicijativu jer i naš klub i drugi klubovi imaju puno boraca koji se mogu probiti kroz ovakva natjecanja", počeo je razgovor Zelg.

Stipe Brčić je nastupao u velikim europskim organizacijama poput Oktagona i Cage Warriorsa, a u glavnoj borbi večeri borit će se protiv Srbina Nikole Đurđeva.

"Brčić se već borio na velikoj sceni u Cage Warriorsima. uspješan je mladi borac iz Zagreba, a Đurđeva dobro poznajem jer je bio protivnik mome Danielu Bažantu na Armagedonu tako da obojicu poznajem i veselim se borbi. Odlično za publiku, nikako neće biti loše za gledanje", najavio je Zelg, a spomenuti Danijel Bažant koji se bori upravo u Galešićevu Trojan Gymu rukavice će ukrstiti s Urošem Vesićem.

"Bažant će pokušati prekinuti niz poraza. Odradio je teške mečeve protiv vrlo ozbiljnih protivnika pa je napravio listu poraza, pokušavamo ga vratiti na pobjedničke staze, pogotovo mentalno jer fizički vrhunski radi, malo je isparila njegova želja za pobjedom i motivacija koju je prije imao. Sad smo promijenili kategoriju, do 70 kg koja će ga manje iscrpiti jer neće morati toliko skidati kile. To će možda biti ključan korak. S druge strane je Vesić koji je odličan borac. Gledali smo ga u zagrebačkoj Areni, dobar je hrvač, čvrst, kreće od prve sekunde punom snagom pa očekujem zahtjevnu borbu", rekao nam je Zelg Galešić i osvrnuo se na još jednu svoju borkinju Saru Luzar Smajić koja se bori protiv Talijanke Annabrune Radoš.

'Čista neprofesionalnost protivnika'

"Sara je najiskusnija borkinja koju imamo u Hrvatskoj. Nastupila je u KSW-u i Oktagonu, sada u FNC-u. Nema velik broj mečeva, ali je prošla sve velike scene u Europi pa je skupila iskustva. Njezina protivnica je isto iskusna, borila se u vrhunskoj promociji Cage Warriors tako da nas čeka dobar meč", najavio je Zelg i otkrio nesportski potez talijanskog tabora.

"Sarinoj protivnici i njezinom treneru moram zamjeriti neprofesionalnost. Tjedan dana prije meča su nas zvali da hoće podignuti težinsku kategoriju na 63 kile i dali su nam ultimatum, stavili nas pred zid. Sara ne skida previše kila, ona je mali bantam, ali mi smo htjeli taj meč pa smo pristali na te ucjene. Naš odnos s njihovim timom tu prestaje, ovo je kraj suradnje. Što se priprema tiče, tu je igra ista. Možda će ona biti malo jača, ali to ne mijenja puno, tu udarci sjedaju s obje strane i ne smeta nas to. Sara je dovoljno dobra i iskusna da i prednost u kilaži neutralizira tehnički. To je čisto nepoštovanje prema sportu i protivnici, ali što se samog meča tiče, nema promjena", priča nam Zelg i za kraj još izdvaja dva meča.

"Veselim se borbi Katanovića i Krušića. Tu je Englez Mboyo koga smo gledali u pulskoj Areni i ovo je odličan fight card za prvi FNC knockout, vrlo zavidno", zaključio je Zelg Galešić.

