Tko je Mauricio Almeida? Protivnik legendarnog Hrvata u jednome se snalazi kao riba u vodi

Opasni Brazilac Mauricio Almeida hrvatskoj će se publici predstaviti 9. svibnja na priredbi FNC 30 u Zadru, kada će se boriti protiv legendarnog Dubrovčanina Antuna Račića.

Treća sreća nakon dva otkazivanja

Put do borbe na zadarskom Višnjiku za Antuna Račića bio je sve samo ne jednostavan. "Killer" iz Dubrovnika marljivo se pripremao, no suočio se s problemima koji su izvan njegove kontrole.

Prvotno je bilo planirano da se bori protiv Argentinca Alana Villalbe, no on je otkazao svoj nastup. FNC je brzo pronašao zamjenu u Talijanu Walteru Cogliandru, ali je ubrzo i taj meč propao.

Organizatori su se našli u nezavidnoj situaciji, no uspjeli su osigurati trećeg, i ovoga puta konačnog, protivnika. Mauricio Almeida prihvatio je borbu u kratkom roku i unio novu dozu nepredvidljivosti u jednu od najočekivanijih borbi večeri.

Specijalist za parter s misterioznim omjerom

Tko je zapravo Mauricio Almeida? Riječ je o mladom, 24-godišnjem borcu iz Brazila, zemlje poznate po vrhunskim jiu-jitsu majstorima, a Almeida je pravi predstavnik te škole. Njegova najveća snaga je borba na tlu, gdje se snalazi kao riba u vodi. S pravom nosi epitet "majstora partera" jer, prema dostupnim podacima, nevjerojatnih 90 posto svojih pobjeda ostvaruje prisiljavanjem protivnika na predaju.

Za Račića, koji pred domaćom publikom traži svoju jubilarnu 30. profesionalnu pobjedu, Almeida predstavlja vrlo specifičan i opasan izazov. Morat će se osloniti na svoje bogato iskustvo, vrhunsko hrvanje kako bi kontrolirao gdje se borba odvija, te precizne udarce u stojci.

Izbjegavanje opasnih situacija u parteru, gdje Brazilac vreba i najmanju priliku za završetak, bit će ključ pobjede. Sraz stilova - Račićevog iskustva i svestranosti protiv Almeidine razorne specijalizacije za jiu-jitsu - publici u Zadru jamči napetu i nepredvidivu borbu do samoga kraja.

