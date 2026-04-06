Priča ovog prvaka zvuči nestvarno, a potez kojim je uzeo titulu šokirao je punu Arenu

Ivan Sičaja, poznat pod nadimkom "Tirke", ime je koje posljednjih godina odjekuje regionalnom MMA scenom. Aktualni prvak ugledne Fight Nation Championship (FNC) organizacije u perolakoj kategoriji (do 66 kg) nije tipičan borac.

Njegov put do vrha bio je brz, neočekivan i utemeljen na nevjerojatnoj predanosti koja je započela daleko od svjetala reflektora, u podrumu obiteljske kuće u Bosni i Hercegovini. S profesionalnim omjerom od osam pobjeda i samo jednog poraza, Sičaja se priprema za prvu obranu titule na priredbi FNC 29 u Ljubljani, a njegova priča inspiracija je mnogima.

Put magistra radiologije od YouTubea do kaveza

Priča Ivana Sičaje započinje u Sopotu, malom mjestu na obali Ramskog jezera. Rođen 1994. godine, njegov životni put isprva nije bio usmjeren prema borilačkom sportu. Završio je studij i postao magistar medicinske radiologije, no strast prema borbi, potaknuta gledanjem mečeva Mirka Filipovića, tinjala je godinama. Iako je u mladosti trenirao karate i stigao do crnog pojasa, pravu ljubav otkrio je u slobodnoj borbi.

Presudan trenutak dogodio se tijekom pandemije 2020. godine. Zajedno s mlađim bratom Tomislavom, koji je također uspješan MMA borac, Ivan je u podrumu obiteljske kuće stvorio improviziranu dvoranu. Koristeći stare očeve boksačke rukavice i učeći tehnike s YouTubea, braća su svakodnevno trenirala, gurajući jedan drugoga do krajnjih granica. Taj "kućni dril" postavio je temelje za ono što će uslijediti. Prepoznavši svoj potencijal, Sičaja se preselio u Zagreb i pridružio najboljem regionalnom klubu, American Top Teamu, gdje pod vodstvom Dražena Forgača i drugih vrhunskih trenera brusi svoj talent.

Foto: Screenshot - FNC 24 - VOYO

Munjeviti uspon kroz FNC-ove redove

Svoj profesionalni debi Sičaja je imao u lipnju 2022. na FNC 6 priredbi, gdje je impresivno završio borbu protiv Matea Bolfana gušenjem u prvoj rundi. Pobjednički niz nastavio je jednoglasnim sudačkim odlukama protiv Sambe Thiama i Nelua Bogdana, dokazavši da posjeduje izdržljivost i taktičku zrelost za duge i iscrpljujuće mečeve.

Jedini posrtaj u karijeri doživio je u srpnju 2023., kada je u tijesnoj borbi izgubio od Izraelca Itaya Tratnera. No, taj poraz samo ga je dodatno motivirao. Vratio se jači no ikad i nanizao pet pobjeda koje su ga lansirale u sam vrh perolake kategorije. Redom su padali Nemanja Todorović, iskusni Mert Özyildirim te neporaženi švicarski borac Teo Saldana Smith. Svaka od tih pobjeda pokazala je njegov napredak, posebice u hrvanju i kontroli borbe u parteru.

Kruna karijere: Nokaut za pamćenje

Vrhunac njegove dosadašnje karijere dogodio se u rujnu 2025. godine u ispunjenoj zagrebačkoj Areni. U glavnoj borbi večeri na FNC 24 priredbi, Sičaja se po drugi put sučelio s Poljakom Pawełom Polityłom, ovog puta za upražnjeni naslov prvaka. Njihov prvi susret, održan nekoliko mjeseci ranije, završio je Sičajinom pobjedom podijeljenom odlukom sudaca u vrlo napetom meču.

Revanš je ponudio čistu sportsku dramu. Nakon taktičkog nadmudrivanja u prvoj rundi, Sičaja je krajem druge runde izveo potez koji je digao Arenu na noge. Preciznim i razornim letećim koljenom pogodio je Poljaka i poslao ga na pod, postavši tako novi FNC prvak i prvi borac koji je ikada uspio nokautirati iznimno čvrstog Polityła. Taj trenutak potvrdio je njegov status elitnog borca i donio mu pojas koji sada krasi njegov struk.

S nizom od pet pobjeda i titulom prvaka, Ivan "Tirke" Sičaja u Ljubljanu na FNC 29 stiže kao favorit u meču protiv izazivača Eduarda Kexela. Njegov put od ramskog podruma do FNC trona dokaz je da se uz talent, disciplinu i nesalomljivu volju snovi mogu pretvoriti u stvarnost.

