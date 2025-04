Sičaja o zvižducima bratu Ivanu: 'Kod nas bi ljudi prije navijali za bika nego za čovjeka'

Tomislav Sičaja (5-0) nezaustavljivo gradi svoju karijeru u FNC-u, od amaterskih borbi do neporaženog profesionalnog niza. Ovom borbom cilja na sami vrh velter kategorije! S druge strane čeka ga opasni Simeon Karslidis (7-1) s Cipra, borac koji je čak 80% svojih pobjeda ostvario prekidom na tlu i nikada nije išao do odluke! Porazgovarali smo s Tomislavom, a on nam je otkrio što misli o ciparskom hrvaču, eventu u Ljubljani, zvižducima koje je u Zadru pretrpio njegov brat i još o mnogo toga...

Spektakularni FNC 22 event 12. travnja iz Arene Stožice gledajte na platformi VOYO

"Evo, ja se osjećam kao na ispitivanju u policiji. Ili tako nekako pod ovim svjetlima i u ovoj uniformi."

Već si se navikao na ispitivanja.

"Pa imao sam toga u životu, radio sam u toj policiji, u jednom ogranku policije. Tako da ono. Bio sam na dosta ispitivanja tako da mi nije strano."

Imaš već pozamašan skor i broj pobjeda...

"Tek smo počeli. Tek je 5-0."

Kako ti se čini ovaj protivnik i kako ti se čini sve ovo što se događa u Ljubljani?

"Znam ga, otprilike. Mislim da je sve završio submissionima. 7-1 mu je skor, ima 6 završetaka submissionima. Ima tako da znam uglavnom što će raditi, on ide da me svuče dolje na, ajmo reći, pod. Ja ću gledati neku kontru tome i gotovo previše filozofiranja. To i najobičniji čovjek koji nije u ovom sportu zna. Ja ću gledati stojku, on će gledati pod i to je to."

Sad smo tu bili malo na treningu. Gledali smo dosta dobre runde hrvanja. Danas je, kako se ono kaže, krljanje.

"Znam i ja ponešto o hrvanju i o podu, tako da možda ja time njega iznenadim. Ali bit ćemo kako će biti."

Kako ti se čini sav taj event u Ljubljani, odnosno kako se za njega spremaš?

"Ma jedva čekam. Iskreno, bio sam prošli put tamo kad je bio event. Bio sam s Truščekom, bio sam u kutu, i oduševio sam se. Rekao sam kad sam bio s njim, točno se sjećam i rekao sam mu: Ovdje se želim boriti sljedeći event. Moram se boriti u Ljubljani! Top mi je atmosfera, bili su navijači od njihovog nogometnog kluba. Top je bilo, čak je par baklji bilo. Ajde, riješili su to ubrzo. Bila brutalna atmosfera, brutalno navijanje. Mislim da će Slovenci za mene navijati jer je ovaj ipak stranac, tako da iskreno jedva čekam."

Kad smo kod navijanja da se dotaknemo onoga što je bilo u Zadru. Kako ti, s bratove strane, to sve komentiraš? Malo je čudno da, bez obzira na izvedbu, domaći navijači navijaju za stranca...

"Pa vidi, znaš kako, mi smo ti čudan narod, Balkanci, čudan narod. Baš smo se nekidan ismijali. Gledao sam na Instagramu pa naletio na jednu objavu.... Ne znam sad kako se to zove, znaš one borbe bikova, ne koride, nego one kad imaš onog frajera u Španjolskoj i bik ga ganja i on ubija bika. I sad svi navijaju. Kažu da je samo jedna održana na Balkanu, nekad davno i svi su navijali za bika, tako da ništa mi nije čudno. I ovaj put su za bika navijali očito. Mi smo čudan narod i zato i jesmo kakvi jesmo, puni nekog inata i to nas i vozi."

Pa dobro to možemo vidjeti u ovim nogometnim i rukometnim sferama. Prvo smo najbolji, primjerice protiv Francuza, pa smo nekoliko dana nakon najgori.

"To tako treba biti. Nema fala Bogu, da je tako. To nas borce gura. Kad ti kaže da si kanta, onda mi dođemo u dvoranu. Još više treniramo..."

Je li tebe to nekako motiviralo?

"Vidi, ja sam uvijek motiviran. Ja kad ne budem više motiviran za ovo, neću ni trenirati. Ja ovo treniram jer se volim tući. I ja svaki dan dolazim u dvoranu, tući se. To je meni prioritet, da izbacim taj neki nemir iz sebe, neke te demone što imam i ja to obožavam. Ovo mi sve dođe kao šlag na tortu, komentiranje i objavljivanje... Ja uživam u tome, iskreno."

Znači, inače čitate komentare?

"Smijemo se, ja sam stavio na prošlu objavu dolje 'Tko napiše najbolji komentar, dobit će rukavice.' Onda su krenuli krenuli baš... Dobro je da ima dobrih komentara."

Koje ćeš borbe iz Ljubljane najviše pratiti i gledati sa najvećim zanimanjem?

"Gledat ću, ako ikako budem mogao, sve da pratim. Moje klupske kolege se bore. Oni su mi najvažniji Tiriel i Croata. To mi je prioritet ovo ostalo. Sad manje više, ali eto, oni su mi glavna glavna zanimacija osim moje borbe."

Tko će ti biti u kutu? Kakav je tu plan? Stiže podrška.

"Standardno nema što. Stipe Borović i je tu novi Luka, i Vito Jelčić. Evo, odradio sam vrhunske pripreme, nema što. Tu je Gunnar Nelson bio, i s njim sam dosta radio. Zna se da je on jedan od najboljih jiu jitsera u UFC u, tako da. Dobro sam pripreme odradio, i dobru ekipu imam. Jedva čekam još ova dva tjedna da je izgurati i te kile skinuti. To mi je najteže. I onda se dobro najesti i probati ispetardirati ovoga u prvoj rundi", zaključio je Sičaja.

