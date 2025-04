Bivši skijaš, danas MMA zvijer: 'Rekli su mi da punim Arene kao Aleksandra Prijović'

Tiriel Luka Abramović, nekada odličan skijaš, a danas osoba koja planira pokoriti regiju, Europu, a onda i cijeli svijet u MMA vodama. Nakon spektakularnog nastupa u Areni Zagreb i uvjerljive pobjede, Tiri ima novi izazov, i to u još jednog velikoj Areni, ovaj put u Ljubljani.

Tiriel Luka Abramovic (1-0), borac iz ATT Zagreba ostvario je pobjedu u prvoj rundi TKO-om na FNC 20 u Areni Zagreb. Sada je spreman za novi izazov u poluteškoj kategoriji. S druge strane kaveza naći će se poljski borac Wojciech Kacprzyk (1-1), koji je odlučan preokrenuti svoj omjer u pozitivu i ostaviti trag u Areni Stožice na FNC 22.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Spektakularni FNC 22 event 12. travnja iz Arene Stožice gledajte na platformi VOYO

Ova preliminairna borba podignut će atmosferu među navijačima u Areni Stožice i pripremiti teren za epski glavni program, a mi smo popričali s Tirielom, evo što nam je rekao:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Evo za početak. Gdje si, što si i kako si?

Evo me! Taman smo završili neko hrvanje ovdje i istuširao sam se i tu ste me na prepad uzeli.

Vidimo tamo radiš s dosta dobrim imena na treningu, možeš li nam navesti tko su i što učiš od njih.

Pa da. Moj glavni sparing partner, odnosno ja njemu, je Ivan Erslan. Dobro ga svi znaju već u Hrvatskoj. On je najbolji poluteškaš kojeg imamo. Tu nam se sad pridružio i Bugar koji se bori s Ramosom. Ne znam mu ime točno. Tek je danas došao, Nisam zapamtio. Tu su, naravno i Ilija Brkan. Tu je Sičaja. Pantera je tu i pomaže, tako da danas je bila ta ekipa. Inače nas bude i više nas.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kakav ti je osjećaj ući u duel s nekim kao što je Ivan Erslan, koji se bori se na svjetskoj razini, u UFC- u? Ono imaš li neko strahopoštovanje ili samo gledaš na to kao na školu?

Pa ti budem iskren, radimo skupa već tri-četiri godine tako da mi je to postalo sasvim normalno. Prije da si me to pitao, prije godinu dvije ili dvije, morao bih na WC pred svaki sparing, a pogotovo kad Stošić dođe. Bilo mi je muka prije sparinga. Morao sam sparirati jer nemaju s kim, ja sam jedini teškaš kojeg mogu iskoristiti za sparing. Ali, eto, uz njih sam i ja nekako došao na neki nivo da im mogu pomoći u pripremama i to mi je drago. Tako da sasvim normalno. Sad smo jako dobri prijatelji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Reci mi, je li znaš izgovoriti prezime svog protivnika? Jesi li ga proučio? Osim imena i prezimena i kako ti se čini?

Teško ga je proučiti, jer nema je borbi na YouTubeu. Bar mi nismo našli. Ima dvije profi borbe. Navodno ima dugu amatersku karijeru. Ne znam u kojem sportu. Dobio sam tu informaciju. Na Instagramu ima video jedne borbe, odnosno te posljednje gdje je bio nokautiran. Tako da to sam proučavao, tih 30 sekundi i nešto rada na fokuserima. Ne može se puno zaključiti. Sve u svemu, pripremamo se na dugačkog ljevaka koji, eto, pretpostavljam da će koristiti svoju dužinu. Ja ću skraćivati distancu, ulaziti unutra i pokušati završiti to kako ja znam.

Nakon Arene Zagreb, Stožice. Ti samo ove velike dvorane...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako je rekao Voja Simičić: Ti kao Prija, samo Arene radiš... Tako se ispostavilo. Eto, drago mi je da imam priliku boriti se pred tolikim auditorijem, na tolikoj pozornici. Drago mi je. Jedva čekam pokazati što sam naučio u ovih proteklih par mjeseci od Arene i da opet zasjam u Areni Stožice.

Možemo reći da ti je ovo druga profi profi borba. Što je plan za 2025.?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prvo je fokus sad na tog Poljaka. Dva tjedna su još ostala. Treba skinuti kile, do sada sve ide kako treba. Prvi fokus je da njega pobijedimo, a nakon toga bi volio još dvije borbe do kraja godine. Definitivno Arena Pula i Arena Zagreb.

Opet samo velike pozornice?

Pa ne varaš se. Imam neku dojavu da ide FNC nokaut u Rijeci, tako da bi tu ja vjerojatno trebao nastupati. Pretpostavljam da ću biti glavna borba, ako ne glavna. bit ću sigurno među glavnima, ali volio bih biti glavna borba u svom gradu. Mislim da bi to napunilo bilo koju dvoranu i jedva čekam se boriti u svom gradu pred svojim navijačima i da se iskupim za poraz. Zadnji, i jedini put, kada sam nastupio u Rijeci sam izgubio, i to mi je ujedno i jedini poraz u karijeri. Tako da bih volio popraviti dojam i nakon toga, ili Arena Zagreb ili Arena Pula.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kada smo kod Rijeke. Platak je najbliže skijalište. Koliko misliš da si kilometara od skijao tamo?

Pa gledaj, teško je sada odrediti, kao je jedan dobar polovnjak, sigurno. Rekao bih negdje preko 200 hiljada.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Postoji li poveznica neka između skijanja i MMA?

Oba dva su dosta surovi. MMA ovisi i o drugoj osobi. U skijanju ovisiš samo o sebi, znaš. Mislim ovisiš i o vremenima drugih natjecatelja, ali tu u skijanju te neće nitko udariti usred staze, Ja sam prenio tu neku disciplinu od malih nogu, a ovo drugo, eto, ne znam. Nek sami gledatelji procijene.

Što misliš, jesi li pripremljen fizički i kondicijski kao Filip Zubčić?

Pa gledaj, to je dosta nezahvalno za komentirati. Pošto Filip slovi za jednog od najspremnijih hrvatskih sportaša, uz braću Sinković. Imam više kilograma od njega, ima tu dosta parametara, on je nedostižan nivo za mene.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pratiš skijanje?

Pratim, ali često zaspem na prvu vožnju, ali na drugu se probudim. Svaka čast cijeloj ekipi na ovoj sezoni. Želio sam da Zubo uzme postolje na finalu sezone, ali nije išlo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Spektakularni FNC 22 event 12. travnja iz Arene Stožice gledajte na platformi VOYO

Što kažeš na cijeli event koji će se održati u Ljubljani?

Mislim da je ovo najbolji card od kada postoji FNC. Uz Zagreb i Beograd prošle godine. U Zagrebu je bilo više borbi, ali ovo je top. S potpisom Ante Delije je sve uzelo maha, otišlo na drugu stepenicu. Mislim da će grmiti unutra.

POGLEDAJTE VIDEO: Cijeli intervju s Tirielom Lukom Abramovićem