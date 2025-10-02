FNC-ova zvijezda iz pulskog kluba završila u bolnici nakon prometne nesreće

FNC-ov borac Andres Ramos završio je u bolnici nakon prometne nesreće, objavio je na Instagramu njegov klub, pulski Trojan Free Fighters.

"Naš Andres Ramos večeras je, bez svoje krivnje, doživio prometnu nesreću. Trenutno je zbrinut i na daljnjoj obrani u Općoj bolnici Pula. Hermano, cijeli Trojan je uz tebe. Želimo ti miran i brz oporavak", objavio je klub na Instagramu.

Foto: Screenshot

Detalji nisu poznati, ali po ovome zaključujemo da ozbiljnih posljedica nema, a nadamo se da će se Ramos brzo i uspješno oporaviti te vratiti treninzima i borbama.

