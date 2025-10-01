Gorila spreman za okršaj s Kobrom: 'Ne volim unaprijed puno pričati, sve ćete vidjeti u subotu!'

Slovenski borac Jakob “The Gorilla” Nedoh (8-4) vraća se u FNC kavez, ovaj put pred domaćom publikom. Nakon iskustva u PFL-u, Nedoh želi pobjedu koja bi ga lansirala u sam vrh FNC-ove poluteške kategorije.

Nasuprot njemu stajat će Argentinac Lucas “La Cobra” Alsina (13-6), broj jedan u svojoj zemlji i borac poznat po atraktivnom stilu. Više od 60 posto svojih pobjeda ostvario je nokautom ili tehničkim nokautom, pa je jasno da će i u Mariboru tražiti završnicu.

Cijeli FNC Knockout iz Maribora gledajte na platformi VOYO gdje god se nalazili!

Pred nama je pravi obračun, a mi smo uoči spektakla u Mariboru razgovarali s Jakobom Nedohom.

Kako se osjećate uoči još jedne borbe u Sloveniji?

Iskreno, osjećam se bolje nego ikad, sve je prošlo u pripremama po planu. Odradili smo najbolje pripreme do sada. Sad je na meni samo da skinemo kilograme i fokusiram se maksimalno, i da pokažem što zapravo jesam.

Kako su prošle pripreme?

Veći dio priprema sam odradio tu u Sloveniji u TNT Gymu. Sa mnom su još radili Tadej Dajčman, Alexandr Drabinca i ostali. Bio sam i u Grosuplju kod Nejca Hodnika za hrvanje.

Hoće li atmosfera u Mariboru biti kao i u Ljubljani?

Drago mi je što se opet borim pred domaćom publikom. Mislim da će opet biti brutalan event i puna dvorana, ali moram ti reći da se najviše i dalje fokusiram samo na sebe i svoj performans.

Zadnju tvoju borbu obilježila je kontroverzna odluka...

Isto kao što sam rekao nakon borbe s Breesom... Bila je prava odluka suca, i moja greška. To smo sve izgladili, puno se stvari promijenilo od tada i sada jedva čekam da pokažem sve što mogu, a mogu puno.

Borio si se u PFL-u, planiraš li se kroz FNC opet vratiti na tu svjetsku scenu?

Ja ne gledam to. Ovaj sport je takav, kad izgubiš, ljudi te odmah otpišu i nisi zanimljiv, kada pobijediš, ne traješ dugo. Ako bi tako gledao onda bi brzo prestao s treninzima. Volim to što radim i znam što mogu napraviti. Drago mi je da sam u FNC-u jer rade sve najbolje i po marketing i po borca. Ova pobjeda će mi biti velika odskočna daska, vidjet ćemo kako će sve završiti. Sve ovisi o ponudama u budućnosti.

Kakav je borac Lucas “La Cobra” Alsina?

Čovjek je stand up borac, visok kao ja, slične je i građe, iskusan... Borio se u Oktagonu. Vršit ću pritisak i pametno birati kombinacije. Sigurno će me htjeti rušiti, a ja ću to braniti. Ali, gdje god borba završi ja sam spreman na sve. Najbolje da sve pokažem u subotu jer ne volim previše pričati.

Od kuda nadimak Gorila?

Ma to smo se malo zezali u društvu. Slična građa povezana sa stilom borbe koji gajim, tako da... Sve se spojilo. Gorila!

