Opasni teškaši dolaze u Varaždin: FNC sprema pravi borilački spektakl

Spektakl u Varaždinu dobiva dodatnu težinu jer na regionalnu mma scenu dolazi Valdrin “The Beast” Istrefi (15-3) koji će službeno debitirati u Fight Nation Championshipu, a u kavezu ga čeka iskusni Quentin Domingos (11-4).

Borac s međunarodnim iskustvom i reputacijom nokautera

Istrefi, 34-godišnji borac rodom iz Švicarske, nastupa pod zastavom Lihtenštajna i u karijeri je devet pobjeda ostvario nokautom, četiri je upisao “submissionom”, dok je samo dvaput slavio na bodove.

Nikada nije izgubio prisilom na predaju, a sva tri poraza na bodove došla su protiv boraca iz samog vrha teške kategorije.

Publika ga pamti po nastupima u PFL-u, jednoj od najpoznatijih svjetskih MMA organizacija, gdje je upisao pobjedu nad Danielom Gallemoreom, ali i poraze od Alija Isaeva, Moa DeReesea i Jareda Rosholta.

U posljednje vrijeme trenirajući u Las Vegasu zajedno s Antom Delijom, Istrefi je dodatno brusio formu i spreman je dokazati da može postati ozbiljno pojačanje u FNC-ovoj teškoj kategoriji.

FNC 25 u Varaždinu pratite preko VOYO kanala, te tekstualnim prijenosom preko portala Net,hr

Quentin Domingos: tvrdi protivnik bez kalkulacija

S druge strane kaveza čeka ga Quentin Domingos, portugalski borac poznat po žestokom stilu borbe i činjenici da nijedan njegov meč nije otišao do sudačke odluke.

Od 11 pobjeda, čak devet ih je završio nokautom, a jednom je slavio nakon predaje protivnika. Ipak, sva četiri poraza doživio je – nokautom.

FNC 25 ekskluzivno 29. studenog u prijenosu UŽIVO možete gledati na platformi VOYO. Spektakl počinje u 18.30.

Domingosa su fanovi FNC-a već imali prilike gledati krajem 2022. godine kada je protiv Shote Betlemidzea morao predati borbu zbog ozljede.

Osim u FNC-u, borio se i u Rizinu, KSW-u, kao i u boksu bez rukavica i kikboksu, što ga čini jednim od najiskusnijih boraca na europskoj sceni.

FNC 25: Spektakl koji ne želite propustiti

Sve oči bit će uprte u FNC 25 u Varaždinu, koji će se održati 13. prosinca, a organizatori najavljuju priredbu punu iznenađenja.

Predsjednik FNC-a Dražen Forgač nedavno je za Net.hr otkrio kako su “u stalnim pregovorima s najvećim imenima svjetske MMA scene” i da fanove očekuje prava poslastica.

“Ne samo da razgovaramo s Dos Santosom, već i s brojnim bivšim UFC borcima. Želimo dovesti pravu zvijezdu, ali ne na štetu razvoja naših mladih boraca”, rekao je Forgač.

Istrefijev dolazak u FNC dodatno potvrđuje ambicije organizacije da postane regionalni lider i prepoznatljiva MMA scena na europskoj razini.

POGLEDAJTE VIDEO: Antonio Plazibat se vraća nakon dvije i pol godine: Poznat protivnik za Glory Collision 8