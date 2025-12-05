Nives Celzijus se ne boji zasukati rukave: U uskim trapericama gleta zidove usred noći

Popularna pjevačica i spisateljica Nives Celzijus (43) ponovno je iznenadila svoje pratitelje na Instagramu, pokazavši da se jednako dobro snalazi s majstorskim alatom kao i s mikrofonom. Svojom najnovijom objavom dokazala je da za nju nema radnog vremena kada su u pitanju kućanski poslovi i renovacije.

U kratkom videu, Nives je pokazala kako obavlja soboslikarske radove. Odjevena u uske traperice koje su istaknule njene poznate obline i jednostavnu crnu majicu, vješto se popela na ljestve i primila se gletanja zidova. "A zašto malo ne pogletati stan u 21 sat?!", napisala je u opisu, otkrivši da se radova ne boji ni u kasnim večernjim satima. Vrhunac videa bio je trenutak kada se okrenula prema kameri i, koristeći špahtlu kao mikrofon, zapjevala iz sveg glasa, pokazavši svoj prepoznatljivi vedri duh.

Nives, koja je javnosti poznata po svojoj glazbenoj karijeri i nagrađivanoj knjizi "Gola istina", često dijeli trenutke iz privatnog života, no rijetko je viđamo u ovakvom izdanju. Nakon što je ljetos oduševila publiku nastupom na CMC festivalu u Vodicama s Prima Bandom, sada je pokazala svoju drugu stranu. Njena svestranost i energija očito ne poznaju granice, bilo da je riječ o pozornici ili renovaciji stana.

Objava je izazvala lavinu pozitivnih reakcija. Obožavatelji su bili oduševljeni njenom vještinom i smislom za humor. "Ovakav majstor je svakome potreban", i "To je ona skladba... šteta gleta...", samo su neki od duhovitih komentara. Mnogi su joj u šali ponudili nove poslove, poput jednog pratitelja koji je napisao: "I kod mene ima posla", dok su drugi ostavljali emotikone vatre i srca.

Ovim potezom Nives je dokazala da se iza glamuroznog imidža krije svestrana žena koja se ne boji "zasukati rukave", a sve to radi uz pjesmu i osmijeh, što je publika s oduševljenjem pozdravila.

