Hoće li doći do okršaja desetljeća? Barbir se vraća, Ilić možda sljedeći protivnik!

Đani Barbir, aktualni prvak FNC-ove srednje kategorije, vraća se u kavez nakon razdoblja pauze i svojevrsnog sportskog resetiranja poslije nastupa na Dana White’s Contender Series.

Informaciju o njegovom povratku potvrdio je čelnik FNC-a Dražen Forgač, koji je na društvenim mrežama otkrio da će Barbir sljedeći nastup imati u Beogradska arena, vjerojatno na priredbi FNC 31 30. svibnja.

Foto: Instagram

Barbir je u rujnu prošle godine izgubio na DWCS-u od Mantas Kondratavičius, nakon čega se povukao iz javnosti i posvetio treningu i povratku formi. Prije toga je u FNC-u bio dominantan, upisao je dvije obrane naslova, a posljednji veliki nastup imao je na FNC 20 priredbi kada je svladao Tomislav Spahović.

Mogući budući okršaj s Aleksandar Ilić dugo se spominje, ali još nije službeno potvrđen. Očekuje se da će detalji beogradske priredbe biti poznati u narednim tjednima.

POGLEDAJTE VIDEO: Barbir: 'Ilke i ja imamo dogovor da riješimo što imamo! Ja bi čak radije u Beogradu'