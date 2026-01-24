FREEMAIL
STRAŠAN MEČ /

Filip Pejić dobio novog suparnika za spektakularni i povijesni FNC 27 u Münchenu

Filip Pejić dobio novog suparnika za spektakularni i povijesni FNC 27 u Münchenu
Foto: Marko Prpic/pixsell

Filip Pejić saznao ime novog suparnika za FNC 27 u Münchenu

Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
24.1.2026.
7:23
Marko Prpic/pixsell
Filip Pejić Nitro (17-9-2), jedan od najpoznatijih hrvatskih MMA boraca, ikona mješovitih borilačkih vještina na ovim našim prostorima, dobio je novog suparnika za spektakularni FNC 27 event u MünchenuFNC je uoči povijesnog eventa objavio važnu promjenu koja izravno utječe na jedan od najiščekivanijih mečeva večeri, zakazanih za 7. veljače.

Zašto se Ivica Trušček boji sebe u ulozi favorita? Otkrio je to u razgovoru za Net.hr. 

Vladimir “Sunshine” Šikić (12-3-1) povukao se iz borbe protiv Filipa “Nitra” Pejića zbog privatnih razloga, no organizacija je brzo reagirala i osigurala atraktivnu zamjenu. Pejića tako u SAP Areni u lakoj diviziji čeka dvoboj s Eduardom Kexelom (11-3), aktualnim prvakom njemačke MFC organizacije.

“Nitro” je posljednji put nastupio u rujnu na FNC 24 priredbi u rasprodanoj Areni Zagreb, gdje je protiv iskusnog Aleksandra Jankovića pokazao drugačiji pristup. Meč je odradio taktički vrlo pametno, nije srljao, a u stojku je uspješno uklopio i hrvanje te grappling, što mu je na kraju donijelo uvjerljivu pobjedu. Bio je to neki drugačiji Filip Pejić nego dosad, borilačko zreliji. 

S druge strane, Kexel u München stiže s bogatim međunarodnim iskustvom. Nastupao je u organizacijama poput poljskog KSW-a, Oktagona i MFC-a, a dodatnu težinu njegovoj karijeri daje impresivan amaterski staž. U ovaj dvoboj ulazi pun samopouzdanja nakon što je 6. prosinca na MFC 53 priredbi u Frankfurtu osvojio pojas prvaka perolake kategorije pobjedom protiv Edgara Davalosa. Prema Tapologyju, Kexel je na 155 mjestu ljestvice pound for pound u Europi, a na 19 je mjestu u poretku boraca perolake divizije. Eduard Kexel je 30% pobjeda, od ukupno njih 11, ostvario tehničkim nokautom ili nokautom, 20% pobjeda gušenjem, a 50% sudačkom odlukom. 

Event u Münchenu predvodit će teškaški okršaj teškaškog FNC prvaka Ivana Vitasovića i Hatefa Moeila, dok će sunaslovna borba večeri donijeti dugo očekivani revanš Mirana Fabjana i Aleksandra Ilića u poluteškoj kategoriji. FNC 27 7 veljače možete ekskluzivno gledati u prijenosu UŽIVO na platformi VOYO.  

POGLEDAJTE VIDEO: Velike vijesti za ljubitelje borbe! RTL i VOYO osigurali su prava na novu sezonu FNC-a

