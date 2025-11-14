Superborba na FNC-ovom eventu imala napetu uvertiru: Ovako je izgledao faceoff poznatog dvojca

Prvi FNC Vikings, turnir osmišljen kao prilika za mlade amaterske MMA borce da se dokažu i izbore za ugovor i mjesto na velikoj FNC pozornici, održat će se u subotu 15. studenog u slovenskom Celju, uz prijenos UŽIVO na platformi Voyo.

Vrhunac večeri bit će glavni dio programa koji počinje u 20:00 sati. Uz finalne borbe amaterskog turnira, publika će moći uživati i u dvije profesionalne "Super Fight" borbe koje će dodatno podići atmosferu.

FNC Vikings gledajte u subotu 15.11. u 20 sati na platformi Voyo

U superborbi koja privlači najveću pažnju u kavezu će se u catchweight kategorili sučeliti Ognjen Kovačević i Gabrijel Pavlović. Taj dvojac bio je zajedno u reallity showu Fight of nations™-u, bili su kolege u timu slo Rockyja, a sada će se sučeliti u ringu.

Obojica su prošla vagu i odradili posljednji face-off prije meča, a snimka je objavljena na Youtubeu.

