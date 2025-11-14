KSW pripremio novi spektakl, evo kada počinje i kako ga možete gledati

Ljubitelji mješovitih borilačkih vještina (MMA) u Hrvatskoj s nestrpljenjem iščekuju 15. studenog 2025., kada će se u poljskom Szczecinu održati KSW 112, jedan od najatraktivnijih događaja vodeće europske promocije. Večer donosi devet vrhunskih borbi, a sve će kulminirati okršajem za privremeni pojas prvaka u perolakoj kategoriji. Za hrvatske gledatelje, dobra vijest je da će cijeli spektakl moći pratiti uživo, i to putem popularne streaming platforme Voyo.

Događaj započinje u subotu, 15. studenog, s početkom u 18:50 sati po hrvatskom vremenu, izravno iz Netto Arene.

Spektakl u Szczecinu: Kaczmarczyk i Soldaev u borbi za privremeni pojas

Glavna borba večeri donosi sraz dvojice najboljih boraca perolake kategorije. Prvi izazivač na ljestvici, Poljak Patryk Kaczmarczyk, ulazi u kavez protiv drugorangiranog Adama Soldaeva. Ulog je velik – privremeni pojas prvaka i prilika za napad na titulu koju drži legendarni Salahdine Parnasse.

Ovaj meč predstavlja klasičan sukob stilova koji jamči akciju od prve sekunde. Kaczmarczyk je poznat po nevjerojatnom tempu, konstantnom pritisku i izdržljivosti koja mu omogućuje da lomi protivnike kroz runde. S druge strane, Soldaev je kirurški precizan udarač s razornom snagom i instinktom za završavanje borbi, što ga čini opasnim u svakom trenutku. Pitanje je tko će nametnuti svoj ritam – Kaczmarczykov neumorni pritisak ili Soldaevovi eksplozivni napadi. Pobjednik ne samo da će osvojiti pojas, već će se i potvrditi kao idući legitimni izazivač za ujedinjenje titula.

Vrhunski program borbi jamči uzbuđenje

Osim glavnog događaja, KSW je pripremio program ispunjen borbama koje imaju značajne implikacije za svoje kategorije. Svaki meč nudi jedinstvenu priču i potencijal za spektakularan završetak.

Najzanimljivije borbe s glavnog programa:

Srednja kategorija (do 84 kg): Tomasz Romanowski vs. Alain Van De Merck

Očekuje nas napet dvoboj dvojice boraca poznatih po beskompromisnom pristupu. Romanowski, bivši izazivač za titulu, tražit će povratak u vrh kategorije protiv opasnog Belgijanca Van De Merckta, koji se želi probiti među elitu.

Laka kategorija (do 70 kg): Marcin Held vs. Marian Ziółkowski

Ovo je poslastica za sve poznavatelje sporta. Held, veteran UFC-a i Bellatora, jedan je od najboljih grapplera u Europi. Protivnik mu je Marian Ziółkowski, bivši KSW prvak i tehnički potkovan udarač. Njihov sraz bit će pravi taktički šahovski meč.

Bantam kategorija (do 61 kg): Oleksii Polischuck vs. Kamil Szkaradek

Sudar dvojice mladih i talentiranih boraca koji predstavljaju budućnost bantam kategorije. Obojica su tehnički izvrsni i gladni dokazivanja, a pobjeda u ovom meču lansirat će ih prema vrhu ljestvice.

Velter kategorija (do 77 kg): Krystian Kaszubowski vs. Dawid Kuczmarski

Iskusni veteran Kaszubowski testirat će neporaženi niz mladog talenta Kuczmarskog. Ovo je klasičan okršaj iskustva protiv mladosti i poleta.

Kako gledati KSW 112 u Hrvatskoj?

Svi ljubitelji MMA u Hrvatskoj moći će pratiti KSW 112 isključivo putem streaming platforme Voyo. Prijenos uživo počinje u subotu, 15. studenog 2025., u 19:00 sati. Voyo omogućuje gledateljima da ne propuste ni sekundu akcije iz Netto Arene, uz prijenos visoke kvalitete i bez reklama.

