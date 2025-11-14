Evo kada počinje i gdje možete gledati novi FNC-ov event

Vodeća regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship (FNC), nastavlja sa širenjem i ulaganjem u budućnost borilačkog sporta. Nakon uspješnih evenata diljem regije, na red je došao i premijerni FNC Vikings, turnir osmišljen kao prilika za mlade amaterske borce da se dokažu i izbore za ugovor i mjesto na velikoj FNC pozornici. Ovaj borilački spektakl održat će se u subotu, 15. studenog 2025. godine, u Sloveniji, a Celje će postati epicentar regionalnog MMA.

FNC Vikings gledajte 15.11. u 20 sati na platformi Voyo

Odskočna daska za buduće zvijezde

Koncept FNC Vikings turnira jasan je: pružiti platformu na kojoj se novi, neafirmirani talenti mogu predstaviti široj publici i, što je najvažnije, skautima FNC-a. Slično kao i s nedavno pokrenutom FNC Knockout serijom, koja je nastala integracijom slovenske organizacije VFN, FNC pokazuje stratešku predanost razvoju boraca od samih početaka.

Ovaj turnir predstavlja jedinstvenu priliku za sve one koji sanjaju o profesionalnoj karijeri. Kroz naporne borbe u amaterskom dijelu natjecanja, najbolji će dobiti priliku zakoračiti u profesionalne vode, slijedeći putove nekih od najvećih regionalnih zvijezda koje su također započele u FNC-ovom sustavu, poput "Armagedon" MMA lige.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

FNC Vikings gledajte 15.11. u 20 sati na platformi Voyo

Cjelodnevni program i tri profesionalna "Super Fighta"

Vrhunac večeri bit će glavni dio programa koji počinje u 20:00 sati. Uz finalne borbe amaterskog turnira, publika će moći uživati i u dvije profesionalne "Super Fight" borbe koje će dodatno podići atmosferu.

Ukupno nas očekuje devet mečeva, uz sedam turnirskih borbi, a na rasporedu su i ove dvije 'superborbe koje nisu vezane za turnirski dio natjecanja':

Velter kategorija: Blaž Emeršič vs. Tilent Bregant

Catchweight: Ognjen Kovačević vs. Gabrijel Pavlović

Kako i gdje pratiti FNC Vikings?

Za sve ljubitelje MMA u Hrvatskoj koji neće biti u mogućnosti uživo pratiti događaj u Celju, osiguran je prijenos. Glavni dio večeri, s početkom u 20:00 sati, moći će se pratiti isključivo putem streaming platforme VOYO. To omogućuje fanovima da iz udobnosti svojih domova svjedoče rađanju novih zvijezda i uživaju u profesionalnim borbama.

POGLEDAJTE VIDEO: Bum, tres: Pogledajte sjajan trailer za FNC 25 u Varaždinu. Ovo je povijesni trenutak