Jedan udarac, jedan pobjednik! Evo kada i gdje gledati FNC spektakl iz Maribora

FNC se opet vratio u Sloveniju. Ovaj put će dvorana Tabor u Mariboru biti domaćin najboljem što u ovom trenutku nudi FNC Knockout.

Riječ je o drugoj Knockout priredbi, platformi koja nudi priliku FNC borcima za razvoj i nastup na velikoj sceni. U glavnom dijelu večeri slovenski adut Jakob “Gorilla” Nedoh bori se protiv Argentinca Lucasa Alsine.

Cijeli FNC Knockout iz Maribora gledajte na platformi VOYO od 19 sati gdje god se nalazili!

Kedveš i Bažant ponovno u kavezu, a domaćini imaju za koga navijati

Andrej “AK47” Kedveš spreman je ponovno zapucati! U kavez, po prvi puta, ulazi s impresivnim omjerom od 20 pobjeda i 4 poraza, a publika ga još pamti po eksplozivnom nastupu na Gloryju u Zagrebu. Sada dolazi u Maribor nastaviti ono što najbolje radi, nokautirati protivnike. Njegov protivnik bit će Serhij Adamchuk koji također debitira u FNC-u, a pun je iskustva. 35 mu je godina i ima profesionalni MMA omjer od 42 pobjede i 12 poraza.

Foto: Voyo

Tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Net.hr.

Daniel Bažant borit će se protiv Ilije Qarukahnishvilija koji debitira u FNC-u, a domaću će publiku zapaliti i nastup Tadeja Dajcmana kojeg čeka 120 kilograma teška američka zvijer, Jeremy Kimball.

FNC Knockout 2 i ovoga puta mladim borcima pruža sjajnu priliku za dokazivanje, dok obožavateljima MMA-a donosi vrhunska imena koja spajaju mladost i iskustvo te su prava inspiracija svima koji tek započinju svoj put. Event počinje u 19 sati, a možete ga gledati na platformi VOYO.

