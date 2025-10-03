Frcale iskre na službenom vaganju FNC-a: Izraelac došao s ružom, Bažant pokazao tko je gazda
Cijeli FNC Knockout iz Maribora gledajte na platformi VOYO gdje god se nalazili
FNC se opet vratio u Sloveniju. Ovaj put će dvorana Tabor u Mariboru biti domaćin najboljem što u ovom trenutku nudi FNC Knockout.
Borci koji nastupaju na FNC Knockout 2 uskoro će stati na vagu pred medijima. Događaj počinje u 18:00 sati u dvorani Tabor u Mariboru, a nakon vaganja slijedit će i završni face-offi pred borilačku večer.
Live sa službenog vaganja
- Nedoh se činio jako miran učio meč na kojem predvodi sve borbe. Alsini neće biti svejedno...
- Kimball protiv Dajčmana, ovaj meč jedva čekamo gledati...
- Bažant pokazao Gruzijcu tko će sutra u kavezu biti gazda. Ovo je bilo najvatrenije do sada...
- Andrej Kedveš izgleda kao stroj. Sretno našem borcu protiv Ukrajinca Adamchuka.
- Domaći borac Krušić i Alfaia izgledaju jako slično jedan nasuprot drugog, jedva čekamo meč!
- Karslidis traži novu pobjedu. Miran je bio pred protivnikom Palkowskim.
- Suljkanović miran pred meč pred domaćom publikom.
- Dragojavić i Junior su vrlo profesionalno ovo odradili, nije bilo tenzija.
- Prvi borci koji su se odmjerili su Honcharko i Sarusi. Sarusi mu je pokušao pokloniti ružu, ali Ukrajinac je odbio...
- Peter Lowe krenuo je s najavljivanjem boraca
Čeka nas sve pravi okršaj. Svaki borac i meč će biti bolji od prošlog, a među glavnim zvijezdama su Jakob Nedoh, Tadej Dajčman, Aleksandr Drabinca, Daniel Bažant, Rok Krušić i Andrej Kedveš.
