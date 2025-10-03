Frcale iskre na službenom vaganju FNC-a: Izraelac došao s ružom, Bažant pokazao tko je gazda

FNC se opet vratio u Sloveniju. Ovaj put će dvorana Tabor u Mariboru biti domaćin najboljem što u ovom trenutku nudi FNC Knockout.

Borci koji nastupaju na FNC Knockout 2 uskoro će stati na vagu pred medijima. Događaj počinje u 18:00 sati u dvorani Tabor u Mariboru, a nakon vaganja slijedit će i završni face-offi pred borilačku večer.

Live sa službenog vaganja

- Nedoh se činio jako miran učio meč na kojem predvodi sve borbe. Alsini neće biti svejedno...

- Kimball protiv Dajčmana, ovaj meč jedva čekamo gledati...

- Bažant pokazao Gruzijcu tko će sutra u kavezu biti gazda. Ovo je bilo najvatrenije do sada...

- Andrej Kedveš izgleda kao stroj. Sretno našem borcu protiv Ukrajinca Adamchuka.

- Domaći borac Krušić i Alfaia izgledaju jako slično jedan nasuprot drugog, jedva čekamo meč!

- Karslidis traži novu pobjedu. Miran je bio pred protivnikom Palkowskim.

- Suljkanović miran pred meč pred domaćom publikom.

- Dragojavić i Junior su vrlo profesionalno ovo odradili, nije bilo tenzija.

- Prvi borci koji su se odmjerili su Honcharko i Sarusi. Sarusi mu je pokušao pokloniti ružu, ali Ukrajinac je odbio...

- Peter Lowe krenuo je s najavljivanjem boraca

Čeka nas sve pravi okršaj. Svaki borac i meč će biti bolji od prošlog, a među glavnim zvijezdama su Jakob Nedoh, Tadej Dajčman, Aleksandr Drabinca, Daniel Bažant, Rok Krušić i Andrej Kedveš.

