ZASLUŽENO

Tri borca nagrađena bogatom svotom: Pružili su nam atraktivnu večer

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

10 tisuća eura dijele borci koji pruže borbu večeri, a pet tisuća eura dobiva i borac koji nam pruži nokaut večeri

10.5.2026.
20:36
Jubilarni FNC 30 ispunio je sva očekivanja. Rasprodani Višnjik svjedočio je večeri iskupljenja, povratka i beskompromisnih okršaja. Po starom receptu, FNC i SuperSport nagradili su one najatraktivnije.

10 tisuća eura dijele borci koji pruže borbu večeri, a pet tisuća eura dobiva i borac koji nam pruži nokaut večeri. Ovoga puta čelnici FNC-a nisu imali težak zadatak jer jedan meč i jedan nokaut posebno su se istaknuli. Ante Bilić i Petar Ražov u bare knuckle meču pružili su nam meč večeri i svaki je u džep pospremio pet tisuća eura. 

Kao što se i očekivalo, Bilić je na Višnjiku dočekan zaglušujućim zvižducima i uvredama, dok je Ražov ušao u kavez kao apsolutni heroj. Ono što je uslijedilo bio je pravi rat u pet rundi, meč koji je u potpunosti opravdao, pa i nadmašio, sva očekivanja.

Nokaut večeri bio je možda i najbolji nokaut ikada u FNC organizaciji. Argentinac Laureano Staropoli nakon jedne minute i 56 sekundi prve runde Staropoli je kružnim udarcem uspavao Nazhanda. Za to je nagrađen s pet tisuća eura što je osam milijuna argentinskih pesosa.

POGLEDAJTE VIDEO: Najbrži nokaut, najbolji nokaut, ludi boks i spektakl u main eventu: Ovo su najbolji trenuci

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
