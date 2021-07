Španjolski izbornik Luis Enrique osvrnuo se uoči četvrtfinala Eura u kojem Furiju ovog petka u 18 sati čeka obračun sa Švicarskom na kobnu pogrešku vratara Unaija Simona tijekom susreta s Hrvatskom.

Simon je, naime, loše primio dodavanje Pedrija s gotovo centra i umjesto da je uštopao loptu ona je otišla u gol. Međutim, imao je sreće i do kraja utakmice je od tragičara postao heroj i to fantastičnim obranama, posebice onom kada je u produžetku skinuo Andreju Kramariću udarac s nekih šest metara udaljenosti.

Enrique je zbog takvog povratka i činjenice da ga ta pogreška nije obeshrabrila nahvalio svog vratara.

"Sama pogreška nije važna nego ono što napravite nakon nje. O njoj trebate razmišljati poslije utakmice. Rafa Nadal uvijek govori kako trebate imati pamćenje poput ribice i u pravu je. Ako promašite loptu nema smisla razmišljati njoj, nego se usredotočiti na iduću. To je Unai napravio i na tome mu treba čestitati", poručio je Enrique.

Što se dogodilo?

Iako se mislilo kako mu je zasmetalo jako sunce koje mu je išlo u lice, Simon je otkrio kako ipak nije to razlog zbog kojeg je promašio loptu.

"Ne, nije mi zasmetalo sunce u tom trenutku, nego se radilo o lošoj kontroli lopte, o nesretnom slučaju. Htio sam je zaustaviti umjesto ispucati", rekao je Simon, inače golman Athletic Bilbaa.

"Uvijek su me učili da je nogomet sastavljen od uspjeha i neuspjeha. To je bila nesreća, pogreška, ali to je nogomet. Trebalo mi je nekoliko minuta da shvatim što se dogodilo. No u tim trenucima moraš nastaviti unatoč stresu", naglasio je.