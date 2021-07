Hrvatski reprezentativac Ante Rebić podigao je dosta prašine nakon što se putem Instagrama obračunao s kritičarima, a svojim istupom obrušio se i na izbornika Zlatka Dalića.

"Nakon svega nije ni bitno tko je 'krivac', činjenica je da smo zadnje dvije-tri godine govno (stavio je emoji. op.a.). Osobno mi je žao što nismo imali nekoga da iskoristi ovu talentiranu generaciju + dva genijalca (L i M), da napravimo nešto (puno) više na ovom prvenstvu", napisao je Rebić i tako između redaka prozvao izbornika.

Dalić mu je odgovorio u četvrtak navečer tijekom gostovanja na HRT-u.

"U ove tri godine, koji je to bio naš neuspjeh? Mi smo imali 15 poraza, koliko se sjećam u mom mandatu, izgubili smo tri puta od Francuske, dva puta od Engleske i Španjolske, Portugala, Brazila, Belgije. Sve velikih reprezentacija. Hrvatska je igrala takve, velike utakmice. Mrlja je poraz 6:0 u Elcheu sa Španjolcima, Mađarska i Slovenija. Drugo ništa nije neuspjeh. Igrali smo Ligu nacija koja je bila prejaka za nas u tim trenucima. Prvu Ligu nacija s Engleskom i Španjolskom, kasnije Portugal, to su ti neuspjesi. Da nije njih, bilo bi prijateljskih utakmica i ne bi se tako govorilo. Svaki komentar podržavam i poštujem. Svatko ima pravo izjasniti se i reći što misli. Ja bih to ostavio cijeli život, ne bih to brisao za 20 minuta. Ostani frajer za cijeli život. Je li Rebić ovim potezom sam sebi zatvorio vrata reprezentacije? Tko sam ja da nekome zatvaram vrata reprezentacije? Nikad to nisam radio", poručio je izbornik.

Poruka nezadovoljnicima

Također osvrnuo se i na izjave Andreja Kramarića uoči samog Eura.

"Jako je važan ambijent za reprezentaciju, a sigurno je da atmosferi ne pridonose takve izjave, to pridonosi samo negativi. Najvažnije je ono što govoriš na terenu. Tko će svima njima udovoljiti i da igraju ono što igraju u klubu? Svatko igra drugačije. Mi imamo trojicu sjajnih veznih igrača i oko njih moramo graditi druge. Nema mjesta za polušpicu... Moramo staviti igrača lijevo i desno. Nekom se vrati na pravi, nekom na krivi način. Puno je tu detalja koji se moraju dopustiti da bi se zadovoljio rezultat. Od prvog dana bila je atmosfera atomske bombe, pumpalo se, što nije bilo dobro", poručio je a prethodno je još jednom pecnuo Rebića, ali i Kramarića. Napravio je to dok je analizirao susreta sa Španjolskom.

"Sve što smo napravili u drugom poluvremenu bilo je pogođeno, dobro i na vrijeme, Dokaz je da smo došli s 3:1 na 3:3. Uvođenje Budimira, Pašalića i Oršića, očito smo pogodili. Igrali smo va banque i tako je bilo. Možda bi bilo gore da smo igrali od početka s tim igračima, Oršić i Budimir imali su šansu protiv Cipra u Rijeci i nisu je iskoristili. Mi smo i bez njih prošli grupu, dakle nema posljedica na rezultat. Oni su šutjeli i radili dobro. Igrač mora biti nezadovoljan, što će mi igrač koji je sretan što ne igra? Oni su šutjeli i radili i čekali svoju šansu, to su napravili Oršić, Budimir i Pašalić, oni su čekali šansu da meni pokažu da sam ja bio u krivu i to je pravi put, a na kukati javno", kazao je Dalić.

Što će biti s Modrićem?

A jedan od igrača na koje bi se svi trebali ugledati i na koje se ove izbornikove riječi ne odnose zasigurno je kapetan Luka Modrić. Veznjak se dan nakon Rebićeva istupa oglasio na Instagramu te je svojim riječima pokazao zašto je i dalje važan reprezentaciji i zašto Dalić želi da on predvodi Vatrene i na SP-u u Kataru iduće godine.

"Ponosan sam na ovu zemlju i na ovu momčad. Hvala našim fanovima na podršci. #IznadSvihHrvatska"; poručio je.

Obožavatelji su ga odmah u komentarima zasuli porukama u kojima ga mole da ostane.

"Luka će sam odlučiti, to je na njemu. Razgovarat ćemo. Bila bi velika šteta da ode, on može dati još puno, barem do Katara, no odluka je na njemu, da sam odluči što i kako dalje. Razgovarat ću i s ostalim igračima, moramo obaviti razgovore, moramo neke stvari promijeniti", kazao je Dalić o toj temi.