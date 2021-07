Dva dana nakon što je Hrvatska ispala s Eura nakon teškog poraza od Španjolske u osmini finala, oglasio se jedan od tragičara te utakmice, ali ujedno i cijelog prvenstva, Ante Rebić.

"Nakon svega nije ni bitno tko je 'krivac', činjenica je da smo zadnje dvije-tri godine govno (stavio je emoji. op.a.). Osobno mi je žao što nismo imali nekoga da iskoristi ovu talentiranu generaciju + dva genijalca (L i M), da napravimo nešto (puno) više na ovom prvenstvu", napisao je Rebić i tako između redaka prozvao izbornika Zlatka Dalića.

Oglasio se Dalić

Krilni napadač uredno je dobivao prilike kod Dalića na prvenstvu, ali bio je u dosta lošoj formi i svakako je razočarao, a najgori trenutak svakako je bio onaj u osmini finala protiv Španjolske. Rebić je bio tragičar utakmice jer je u trenutku kada su Španjolci potkraj prvog dijela zabili gol za izjednačenje, mijenjao kopačke izvan terena.

Izbornik se u četvrtak navečer pojavio na HRT-u u emisiji Europeo te je prokomentirao Rebićev istup.

"Dobro sam, ali još uvijek tužan što nismo i dalje na Euru. Izgubili smo osminu finala, bilo je mjesec dana rada i utakmica, pobjeda i tuga, ali život ide dalje. Ponosan sam na sve što sam napravio s hrvatskom reprezentacijom. Ovaj Euro nije neuspjeh, izgubili smo u osmini finala od vrlo jake ekipe bez tri vrlo važna igrača, Perišića, Lovrena i Barišića, imali smo 3:3 i prilike za pobjedu, nismo i očito nismo zaslužili više od toga. Za mene su najbolja stvar hrvatski navijači, kojih je u Danskoj bilo više od 10.000, koji su platili put, koji su potrošili vrijeme, riskirali zdravlje da podrže Hrvatsku i ispratili su je ovacijama, pljeskom, sretni i ponosni na ono što smo pokazali na Euru. Da je bilo drugačije, oni bi negodovali. Oni su iskreni podržavatelji reprezentacije, oni su rekli da nije neuspjeh. Cilj smo ostvarili, to je prolazak grupe, ali hrvatska reprezentacija vrijedi više, u to sam uvjeren. Ostvarili smo sve ciljeve otkad sam izbornik, počevši od Ukrajine, prolaska grupe na Svjetskom prvenstvu, pomlađivanja reprezentacije, ostanka u Ligi nacija, osvajanja kvalifikacijske skupine. To su sve ciljevi koje sam ostvario, a i prvi cilj ovdje bio je proći grupu na Euru. Mogli smo i trebali više. Ovaj put nismo, a idući je cilj plasman u Katar i to ću ostvariti.

Odgovor Rebiću

"U ove tri godine ostvarili smo sve ciljeve, prolazak grupe, pomlađivanje reprezentacije, ostanak u Ligi nacija, plasman na Euro u najtežoj skupini, iz koje su četiri reprezentacije išle na Euro. To su bili ciljevi, mi smo ga ostvarili i ja se smatram uspješnim. Moj idući cilje je plasman Hrvatske u Katar i to ću ostvariti ", poručio je te se dotaknuo Rebića.

"Mi smo imali 15 poraza u mom mandatu, od toga tri puta od Francuske, dva puta od Engleske, dva puta od Španjolske, Portugala, Belgije... Takve smo utakmice igrali. Moja mrlja je poraz od Španjolaca u Elcheu. Drugo ništa nije neuspjeh. Igrali smo Ligu nacija sa Španjolskom i Engleskom, Francuskom i Portugalom. Da nije bilo Lige nacije nego prijateljskih utakmica, ne bi se tako govorilo, mi smo imali jako teške utakmice. Poštujem svaki komentar, svatko ima pravo objaviti ono što misli. Da ja tako nešto objavim, ja bih to ostavio, budi frajer i ostavi to da stoji cijeli živo. Je li Ante Rebić sebi zatvorio vrata reprezntacije? Tko sam ja da zatvaram vrata reprezentacije. To nisam nikad napravio niti ću učiniti", poručio je.

Upitan je potom što bi promijenio oko priprema.

"Da sad slažem priču svi bi se okupili 28. svibnja i nikoga ne bih pustio u mladu reprezentaciju, na kraju sam naštetio sam sebi, tu sam pogriješio", kazao je te se osvrnuo na utakmice.

Grupna faza

"Sedam dana smo vježbali, radili smo koridor ispred 16 metara, zonu koju naši stoperi ne smiju napustiti kad se branimo. Engleski cilj je izvući naše igrače van i da Sterling, Kane i Philips upadaju u tu zonu. Na poluvremenu sam rekao Mateu "nemoj spadati na stopera", ali dogodila se greška. Nismo zatvorili situaciju i primili smo gol. Bili smo bezopasni, ali to je Wembley, prva utakmica. Nije za očekivati da ćemo biti u bajnom stanju. Istrčali smo 100 kilometara, vruće vrijeme, posjed 50-50, ali premalo za dobar rezultat", kazao je pa se okrenuo Češkoj.

"Znali smo da su brza i motorična ekipa, htjeli smo da Brekalo koristi lijevu stranu svojom brzinom, a Perišić ulazi jedan na jedan u fazi napada. On je bio desno jer im je tamo bio najsporiji igrač. Tražili smo blok, a ne trk od prve minute. Rebić je krenuo na golmana i cijela momčad razvukla se kao kobasica. I bili smo bolji po šansama, a oni su nam zabili gol iz nepostojećeg penala", kazao je i onda se osvrnuo na Škotsku.

O Perišiću

"Znali smo da nam je to odlučujuća utakmica, Vlašića smo čuvali jer je imao problem s mišićem. Da smo ga forsirali protiv Engleza, ne bismo ga imali za Škote. Odigrali smo sjajnu utakmicu, kontrola i posjed lopte. Znali smo da nas oni mogu ugroziti preko Dykesa u skoku. Nitko nije skakao s njim, nego ga je Brozović ometao, i Juranović je blokirao lijevog bočnog Robertsona jer Šime ne može igrati treću utakmicu u 10 dana. On je pokazao na treningu odlučnost. To je bila jako dobra utakmica osim nekih perioda, ali bila nam je to najbolja utakmica. Gotovo smo sigurno dobili utakmicu", poručio je i dodao nekoliko rečenica o grupnoj fazi.

"Ovo je turnir. Nitko te ne pita jesi li lošiji ili bolji, bitno je proći grupu, a mi smo je prošli kao drugi. Znali smo da je treća utakmica najvažnija i tako smo to odradili i pripremili. Prva je bila na otvaranju as Englezima na Wembleyju, a druga protiv dobre Češke. Igra nije bila sjajna, ali bitno je bilo proći grupu. Čekali smo protivnika i to su do zadnje minute bili Šveđani. Možda bi s njima bilo lakše, ali došli su nam Španjolci", kazao je pa se osvrnuo na Ivana Perišića.

" Savez je omogućio svima da se cijepe, a osobna je stvar hoće li se netko cijepiti ili neće. Noć prije puta smo saznali da je pozitivan i odmah smo morali tražiti nova rješenja.Ivan je dobro, u izolaciji je još nekoliko dana. Imao je jedan dan manjih problema, nakon toga je sve u redu", izjavio je.

O utakmici sa Španjolskom

Potom je krenuo progovorio o Španjolskoj.

"Bili smo hendikepirani, ostali bez ponajboljeg igrača u grupnoj fazi. To je bio velik udarac, bio bi i za druge reprezentacije. Zadnji trening prije Škotske se i Barišić ozlijedio pa smo bili bez tri bitna igrača. Ići na Španjolsku u takvom stanju bio je velik problem. Ali vjerovali smo da se možemo othrvati pritisku prvih 20 minuta i tražiti šansu. Odlučili smo postaviti Ćaletu u obranu jer je dobro odigrao prvu utakmicu i Rebića na lijevom krilu jer mu je to prirodna pozicija i jer smo očekivali da će napadati trkom, agresivnošću i brzinom. Gvardiol ne bi bio opcija za stopera jer je godinu dana igrao lijevog bočnoga u klubu. Nisam o tome razmišljao"; rekao je i nastavio.

"Da sam stavio Oršića, bilo bi što nisi stavio Rebića. Ili Brekala. Poveli smo autogolom, a to je bio okidač za Španjolce da krenu u ofenzivu. Mi smo tu bili inferiorni. Imali smo šansu Vlašića, puno smo se umorili u bloku, nismo uspjeli izaći", dodao je.

Kopačke i voda

Rebićeve kopačke i Gvardiolova voda bile su nezaobilazna tema.

"Igrači mijenjaju kopačke tijekom igre, to se zna dogoditi, ali ne primiš gol i ne primijetiš. Ovaj put to nam se osvetilo. Imali smo posjed lopte, brzo smo je izgubili i oni su nam dali gol s igračem više. Nisam ja o tome odlučivao. Kopačke su bile kod aut-linije, nisam se snašao u toj situaciji. Ne mogu ja voditi brigu o kopačkama, vodi, klupi. I mene je to iznenadilo", rekao je pa je na red došao Gvardiol.

"Ja snosim odgovornost za sve i ja od nje ne bježim. Da je Gvardiol pitao vodu, ja bih mu dao vodu. Pili su je i Španjolci, ali brzo su je bacili. To je nepažnja i kiks, oni su odigrali dijagonalu i zabili. Nisu nas kaznili iz puno boljih šansi, nego iz ove dvije situacije i zato mi je žao. Nisam vidio da pije vodu, ali i ja bih mu dao da me tražio. Kaznilo nas je, tako se dogodilo i ne mogu tu tražiti uzroke", ispričao je i odgovorio na pitanje je li prekasno išao s izmjenama.

Pravi put

"Sve što smo napravili u drugom poluvremenu bilo je pogođeno, dobro i na vrijeme, Dokaz je da smo došli s 3:1 na 3:3. Uvođenje Budimira, Pašalića i Oršića, očito smo pogodili. Igrali smo va banque i tako je bilo. Možda bi bilo gore da smo igrali od početka s tim igračima, Oršić i Budimir imali su šansu protiv Cipra u Rijeci i nisu je iskoristili. Mi smo i bez njih prošli grupu, dakle nema posljedica na rezultata. Oni su šutjeli i radili dobro. Igrač mora biti nezadovoljan, što će mi igrač koji je sretan što ne igra? Oni su šutjeli i radili i čekali svoju šansu, to su napravili Oršić, Budimir i Pašalić, oni su čekali šansu da meni pokažu da sam ja bio u krivu i to je pravi put, a na kukati javno", poručio je.

Kramarić i Modrić

Kramarić je i prije Eura neizravno prozivao izbornika.

"Jako je važan ambijent za reprezentaciju, a sigurno je da atmosferi ne pridonose takve izjave, to doprinosi samo negativi. Najvažnije je ono što govoriš na terenu. Tko će svima njima udovoljiti i da igraju ono što igraju u klubu? Svatko igra drugačije. Mi imamo trojicu veznih igrača i oko njih moramo graditi druge. Nema mjesta za polušpicu… Moramo staviti igrača lijevo i desno. Nekom se vrati na pravi, nekom na krivi način. Puno je tu detalja koji se moraju dozvoliti da bi se zadovoljio rezultat. Od prvog dana bila je atmosfera atomske bombe, pumpalo se, što nije bilo dobro", kazao je.

"Ostaje li Modrić za Katar? Luka će sam odlučiti, to je na njemu. Razgovarat ćemo. Bila bi velika šteta da ode, on može dati još puno, barem do Katara, no odluka je na njemu, da sam odluči što i kako dalje. Razgovarat ću i s ostalim igračima, moramo obaviti razgovore, moramo neke stvari promijeniti", izjavio je i naglasio kako bi otišao s klupe reprezentacije da su izgubili od Škotske.

Da su izgubili otišao bi

"Podrška Saveza? Kad sam imao probleme oko podrške, rekao sam javno, prije tri godine. Ali imam maksimalnu podršku, samostalnost, autonomiju, uvjete od priprema, terena, putovanja. Samo pohvalno mogu govoriti o suradnji i podršci. S te strane sve je na visokom nivou. Razgovarat ću s ljudima iz saveza što i kako dalje i to je jako važno. Čim ja ne napravim svoj cilj, ne ostvarim rezultat koji se od mene očekuje. Da nismo prošli Škotsku, napustio bih reprezentaciju istog trenutka, nitko me ne bi trebao tjerati, logično bi bilo da odem", rekao je.

"Moj, naš cilj je plasman u Katar. Da bi to ostvarili moramo se preispitati, a ja prvi. Moram sam sebe ukoriti za neke stvari na Euru. Nisam bio dosljedan, nisam bio čvrst i nisam bio hrabar. To nije moja odlika i tu sam pogriješio. To je moja greška. Moram se riješiti nekakvih uspomena. Prihvaćam sve kritike i razumijem ih i znam da moram biti hrabriji, odlučniji i odgovorniji u ovaj ciklus, jer nema puno vremena i prostora. Spreman sam na to s još većim motivom i željom", rekao je.

"Livaja? Ako Marko nastavi kako je igrao u Hajduku u zadnjih pola godine, ja na njega najozbiljnije računam", poručio je.