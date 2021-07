Niti u jednom trenutku nije mu zasmetalo što nije u izbornikovim planovima za prvih 11 Hrvatske na Euru. Iako je Mile Škorić htio igrati što je i normalno, jer svatko želi igrati, sudjelovati, na svakom treningu je davao sve od sebe. I sam Zlatko Dalić na presici uoči utakmice sa Španjolskom pohvalio je sve koje mora ostaviti po strani, poslati na tribinu ili ostaviti na klupi...

4. stoper

"Mile oprosti, radiš fantastično i žao mi je što ti ne mogu dati priliku. Meni je teško ali samo da što dalje odemo", kazao mu je Zlatko Dalić u jednom od razgovora na Euru.

Protiv Engleske i Španjolske je Škorić bio na klupi, protiv Češke i Škotske završio je na tribinama. U oba slučaja kad je bio na popisu, bilo je to kad je netko nedostajao. Borna Barišić zbog ozljede nije mogao konkurirati za Gordi Albion na Wembleyju, dok je Dejan Lovren bio kartoniran protiv Španjolaca.

No, odlazak na Euro bio je kruna njegove karijere.

"Slažem se, bila je ovo nagrada definitivno za moj trud u Osijeku. Nažalost nisam zaigrao ali znao sam u kojoj sam situaciji, ipak sam bio četvrti stoper. Teško mi je bilo očekivati neku priliku. S te strane mi je žao što nisam igrao ali kažem, znao sam kakva je situacija. No, s druge strane, zadovoljan sam što sam bio na Euru, bio dio reprezentacije Hrvatske, osjetiti i vidjeti uživo to tako da s te strane super. Što se tiče ovog dijela doživjeti, bilo je predivno i sve osim tog nažalost rezultata. Prvi cilj se ostvario, prošli smo grupu, nažalost u utakmici protiv Španjolaca smo izgubili, Moglo je otići i na našu stranu", kazao nam je Mile Škorić koji nam se javio sa zasluženog odmora, s mora...

'Ljudi kod nas poraz malo odmah shvaćaju kao katastrofu'

"Ljudi kod nas poraz malo odmah shvaćaju kao katastrofu. Nije, borili su se dečki protiv Španjolske, vratili s 3:1 na 3:3, pokazali karakter, Španjolci su majstori u posjedu. Sjedim maltene odmah do linije, vidim to uživo, to je stvarno ogromna potrošnja. Imaju svoju igru, tu tikataku, stvarno su se dečki umorili. Ti se natrčiš jako jako puno, koja je to potrošnja, a ono što se kaže uzalud, nemaš loptu. Gubili 3:1, vratili se, pokazali karakter, stisnuli, imaši šansu za 4;3 ali nažalost, nismo uspjeli. Oni su iskoristili svoje i eto", govori nam Mile Škorić.

NET.HR: Očekivali smo kako će Hrvatska Španjolcima uzeti posjed, no na kraju im ga je dala i do 70. minute bila u podređenom položaju. Je li to bio dogovor, što vam je izbornik rekao prije utakmice?

ŠKORIĆ: Gledajte, u početku je bilo tako jer su oni majstori posjeda, naravno da smo mi htjeli igrati svoju igru. S njima je zeznuto, jer ako ti njih napadneš visoko, oni znaju igrati jer njihov golman igra odlično, tako da tu ako stisneš u presing a ne napraviš dobro, na brzinu ti izađu iz tog presinga i evo ih u gol šansi. Za Španjolsku raditi taktiku je malo nezgodno, a opet ako si povučen, što smo mi bili u početku, isto te stalno vrte i non-stop se umaraš. Kod njih je baš ono nezgodno raditi ikakvu taktiku. Taktila je i bila u početku im malo pustiti, ali kasnije onda naravno doći do svoje igre i trenutka da im uzmemo posjed, tako je nekako na kraju i bilo. No, tek od 70. minute smo počeli igrati, malo više ih pritiskati".

'Svatko želi igrati'

NET.HR: Kako ste gledali na svoju ulogu za vrijeme Eura, je li vas smetalo to što niste igrali?

ŠKORIĆ: Ma ne, znam da sam bio u poziciji u kojoj sam bio, pa netko mora na tribinu u tom slučaju. Ne, ma nema tu ljutnje. I izborniku je jako bilo žao, ali nitko meni nije zabranio da se ja borim kao što sam se borio. Da sam htio igrati pa Bože moj, svatko želi igrati. Što se izbornika tiče, ja mu se zahvaljujem, treba biti među 26 igrača na Euru, Hrvatska ima jako kvalitetne igrače i na svim je pozicijama jako dobro popunjena. Uspjeh je samo biti među 26 odabranih. Dalić je stvarno dobar čovjek i rekao mi je, maltene mi se ispričao a nema se on meni što ispričavati i nešto opravdavati, objašnjavati. Lijepo od njega, dan prije presice na kojoj nas je pohvalio meni je to rekao uživo.

NET.HR: Kako ste vi vidjeli Rebićevo mijenjanje kopački u trenutku napada Španjolske, vjerojatno dobro iz prvog reda?

ŠKORIĆ: Jesam, vidim da su se svi primili toga, da to svi pričaju, pišu, komentiraju.

NET.HR: Da, jer takvo što se ne radi...

ŠKORIĆ: A dobro, u tom trenutku ne znam što mu je bilo, ne znam stvarno jer poslije nismo ni pričali da vam budem iskren. Valjda ga je nešto u tom trenutku jako smetalo, žulj ili nešto. Ali opet, kako se to sve tako nevjerojatno dogodi u tom trenutku. Da to možda još 100 puta napravi, takvo što se ne bi dogodilo. Brdo sam primjera vidio gdje su mijenjali kopačke, izlazili pa se nikad ništa nije dogodilo. U tom trenutku je, pao je taj gol za 1:1.

Tužni, potrošeni i ponosni

NET.HR: I Gvardiol isto kod 3:1 Španjolaca pio vodu...

ŠKORIĆ: I njemu se dogodilo da, ne znam stvarno, tako se posložilo.

NET.HR: Jeste vi kada mijenjali kopačke za vrijeme utakmice?

ŠKORIĆ: Ne, ali ja niti ne mogu, ja sam stoper, nekako je to lakše raditi onima u napadu.

NET.HR: Kako je izgledala situacija u svlačionici nakon utakmice sa Španjolskom?

ŠKORIĆ: Ništa, dečki su bili tužni i potrošeni ali i ponosni. Rekli smo si svaka čast za povratak, za to što su ostavili sve na terenu. Bilo je malo i tuge da, jer osjetili su da su ih imali u prvom produžetku. Žao nam je što to nismo iskoristili, bila je stoga tišina u svlačionici. Dečki su iznimno hrabro odigrali, umorili su se i potrošili maksimalno.

NET.HR: Kako komentirate novonastalu situaciju s Rebićem i objavom na Instagramu?

ŠKORIĆ: Vidio sam to nešto jučer u medijima ali ne znam ništa o tome, ne volim komentirati stvari koje nisam na svoje oči vidio niti išta znam o tome.

NET.HR: Je li u reprezentativnom kampu bilo ikakvih trzvica između igrača?

ŠKORIĆ: Ne, ma ne, nikakvih, naravno da se atmosfera, raspoloženje diže i spušta s pobjedama i porazima ali mi smo se svi družili, bili zajedno. U mjesec dana, niti jedne jedine trzavice nije bilo. Nitko se nije ni porječkao, što je i normalno. Sve je bilo normalno. O Anti mogu reći da je stvarno dobar dečko, super, pošten, on uvijek daje sve od sebe 300%, on je pit bull. Sad je to počelo i traže se očito krivci.

NET.HR: Španjolski mediji su prvi plasirali navodne trzavice, na poluvremenu protiv Furije između Luke i Rebića, jer mu je kapetan zamjerio potez sa kopačkama...

'Novinari očito traže malo senzacije'

ŠKORIĆ: Nisam vidio takvo što, sad je li mu Luka nešto rekao a da ja nisam vidio, to ne mogu tvrditi. Nije mi jasno od kud španjolskim medijima takvo što, ne mogu to komentirati. Ante, moram to reći, uvijek daje sve od sebe, jako je dobar tip, što je bilo, što se dogodilo, ne znam stvarno.

NET.HR: Prema pisanju medija, stvorio se dojam kao da je Rebić napravio nemir u reprezentaciji, da je u osvetničkom pohodu, pojavila se informacija i da je bio umalo potjeran uoči Eura?

ŠKORIĆ: Vidio sam i ja to u medijima ali takvo što nisam primijetio u kampu. Nemam pojma stvarno, sve je tamo najnormalnije bilo. Novinari očito traže malo senzacije, nema ništa od takvih pisanja. Nitko se nije posvađao, nitko ništa, ovo što sam vidio ja ali sad je li se netko između sebe posvađao... Iako, meni tako niti u jednom trenutku nije izgledalo. Nije bilo niti najmanjeg incidenta.

'Mislav je odigrao atomski'

NET.HR: Protiv Španjolske su jako nedostajali Perišić i Lovren...

ŠKORIĆ: Jesu ali opet nitko ne može tvrditi da su oni igrali da bi mi dobili. To su sve pretpostavke. Sad isto svi zazivaju Mislava, nema što, ušao je u utakmicu fantastično, odigrao je atomski, sad nikad ne znaš kako bi bilo da je startao od prve minute, kako bi se to sve razvijalo. To nitko ne zna, najlakše je reći što je bilo, da bi bilo. Naravno da su Perišić i Lovren nedostajali, tu nema spora.

NET.HR: Što sad, kakvi su planovi?

ŠKORIĆ: Sad sam na odmoru, dobio sam od trenera Bjelice do 12. odmor ali mi već 16. srpnja krećemo. Čim je završilo prvenstvo dva dana nakon ja sam otišao u reprezentaciju. Nisam imao ništa odmora a sad sam dobio eto nekih dvanaestak dana, zato se sad želim odmoriti i naravno za Osijek, spremam se za novu sezonu.

NET.HR: Ima li kakvih ponuda?

ŠKORIĆ: Ne znam iskreno, ne razmišljam o tome 1% niti znam što.