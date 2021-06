Nakon što je Hrvatska jučer ispala s Europskog prvenstva od Španjolske, danas se pojavila informacija o gotovo nevjerojatnom previdu. Naime, Vatreni su na svojim dresovima imali hrvatske zastave sa grbovima na kojima je prvo polje bilo bijele boje.

Nitko taj gaf nije primijetio sve do danas, no, kad zumirate fotografije njihovih dresova, vidi se da hrvatski grb nije kako bi trebao biti. Da ne ulazimo sad u simboliku grba s prvim bijelim poljem, sigurni smo da je riječ o nenamjernoj pogrešci.

Objašnjenje HNS-a i vlasnika

Oglasili su se i iz HNS-a po tom pitanju. "Sav tisak na sportsku opremu hrvatske reprezentacije radi tvrtka Sitotisak Decolor, uključujući zastave zemalja za pojedine utakmice. Nažalost, dogodila se nenamjerna greška u ručnom vektorskom crtanju i potom u tiskanju hrvatske zastavice uoči Europskog prvenstva, koja potom nije primijećena. Hrvatski nogometni savez tražit će odgovornost od tvrtke Sitotisak Decolor te interno disciplinirati djelatnike odgovorne za ovaj nenamjeran propust, zbog kojeg se ispričavamo javnosti i hrvatskim navijačima. Dakako, HNS odbija svaku pomisao da bi se radilo o namjernom izvrtanju hrvatskog grba kojeg hrvatske reprezentacije godinama ponosno predstavljaju diljem svijeta", odgovorili su nam iz HNS-a.

A na koncu javio se i vlasnik tiskare koja je otisnula pogrešan grb na dresu Vatrenih.

"Ovo mi je sad ludnica. Mogu reći da se svim srcem ograđujem da je to napravljeno namjerno i od bilo kakvih insinuacija u tom smjeru. Niti smo mi namjerno tako tiskali niti je to bilo tko od nas to tražio. Apsolutno je riječ o slučajnosti i pogrešci", izjavio je Damir Kumek vlasnik tvrtke za Jutarnji.