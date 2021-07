Hrvatska nogometna reprezentacija put svoj na ovogodišnjem Europskom prvenstvu završila je u osmini finala, gdje ju je nakon velike drame i produžetaka izbacila Španjolska.

Nakon ispadanja s Eura, veliku pažnju na sebe je privukao hrvatski reprezentativac Ante Rebić, koji je u objavama na društvenim mrežama indirektno pozvao izbornika Zlatka Dalića, a kritizirao je i stručne komentatore Europskog prvenstva u hrvatskim medijima, Roberta Prosinečkog, Gorana Vlaovića i Antona Samovojsku.

Rebićeve poruke prokomentirao za Net.hr prokomentirao je bivši hrvatski reprezentativac, a sada trener, Igor Pamić.

Igor Pamić

"Počet ću do sebe, bio sam jedan od komentatora nastupa naše reprezentacije i s time automatski i pojedinaca. Svi koji sudjelujemo u tome, mi bivši igrači i komentatori, vi kao novinari, moramo gledati stvari onakve kakve jesu. Ako je izbornik prihvatio svoju grešku, ako su drugi prihvatili svoju grešku, onda i Rebić mora prihvatiti svoju grešku", rekao nam je Pamić na početku pa nastavio:

"Time sam htio reći da Rebić može tražiti alibije, ali se nitko ne može tako ponašati. Rebić je igrao na desnom krilu, pa u špici, pa nije igrao i sada je igrao na lijevom krilu. Razumijem da on možda nije mogao dati najbolje, ali prepustimo to izborniku. Međutim, ovakve stvari govoriti... Ne da nije adekvatno, nego se on sada treba pojaviti pred nekim. Lako je pred Prosinečkim, lako je pred Vlaovićem, ali treba se pojaviti pred suigračima, pred izbornikom, tako da je tu jako pogriješio."

Ante Rebić

"Ja sam ga čak opravdavao za slabe nastupe jer igraču nije lagano igrati svaku utakmicu na nekoj drugoj, neprirodnoj, poziciji. Ali ovo je prešlo svaku granicu", odlučno je poručio Pamić.

Naš sugoornik potom se osvrnuo na Rebićevu budućnost u Vatrenima.

"To ćemo morati sačekati izbornika. Ja se mogu pohvaliti da sam dobar s izbornikom Dalićem, ali sam svejedno na određen način morao kritizirati neke njegove odluke. No, ako je stav HNS-a i izbornika da je cilj bio doći na Euro i proći prvi krug, sve je to ostvareno. On je sve greške priznao, a to što je Rebić rekao da mi zadnje dvije-tri godine igramo kao ono što je rekao, ja to još nisam čuo. Sada imamo situaciju da on nije ni nadležan da o tome komentira ili odlučuje, nego da igra najbolje što zna i može. Sve je 'možda', možda je i on najveći krivac što igramo tako loše", prokomentirao je.

Zlatko Dalić i Ante Rebić

'Više kod mene ne bi igrao'

"On je definitivno najmanje adekvatan da daje takve prosudbe, a hoće li to utjecati na njega u reprezentaciji, to samo Dalić zna. Ja imam jednu ideju i ostat ću kod svojih principa; kad je netko strahovito bitan za interes kluba ili reprezentacije, uvijek sam za razgovor i pokušat ću to izgladiti. Međutim, ipak moliti ne treba nikoga jer to stvara nervozu, a izbornik nek napravi što hoće. Rebić bi nam sigurno u budućnosti bio bitan, tko će biti pravi, ali bit ću slobodan reći da Rebić ipak kod mene više ne bi igrao", rekao je Pamić i nastavio:

"Kako će se taj čovjek... On bi sam trebao reći 'Ja više neću igrati' nakon tih izjava. Jer ako dođe i drugi izbornik, što će on od nekog takvog očekivati nakon slabe utakmice? Ja sam svoje rekao, možda griješim, ali da sam ja izbornik on u reprezentaciji ne bi igrao jer to nije rječnik i ponašanje jednog reprezentativca koji predstavlja jednu državu i narod".

"Trebam se zahvaliti reprezentativcima i izborniku jer bez obzira što su očekivanja bila velika, to Europsko prvenstvo nije bilo toliko loše. Svi možemo analizirati jesmo li mogli više, ali treba se postaviti u poziciju izbornika i igrača. Molio bih sve da ne napadaju Gvardiola i tu bih rekao 'Zašto nemu nitko nije štitio leđa?', a tu je Rebić baš taj koji je trebao razmišljati o tome. Pustimo kopačke i sve to...', zaključio je Pamić.