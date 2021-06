Hrvatski izbornik Zlatko Dalić danas je ujutro izašao pred novinare putem zooma i odgovarao na pitanja kojih je bilo. Kako i neće nakon takve večeri protiv Španjolaca. Osam golova, povratak s 3:1 na 3:3, šanse Kramarića, Budimira, dva gola Španjolaca u kratkom razmaku za 5:3, fantastičnih pola sata Mislava Oršića i na kraju - razočaranje!

Uzbudljiva i čudna utakmica

Hrvatska je povela komičnim autogolom španjolskog vratara Unaija Simona, a pred kraj prvog dijela Španjolci su se vratili preko Pabla Sarabije.

Španjolska je izjednačila dok je Hrvatska imala igrača manje jer je Ante Rebić usred opasnog napada Španjolaca izašao van iz igre kako bi zamijenio kopačke. No, nije samo to. Gvardiol je, pak, pio vodu u trenutku kad su Španjolci zabili za 3:1.

Čudne, neshvatljive pogreške na obje strane. Dalić tako s reprezentacijom nije uspio izboriti četvrtfinale Eura, ali je ispunio zadani cilj i prošao skupinu. Ugovor s HNS-om veže ga do kraja 2022. godine i očekuje se da će ostati izbornik i u ciklusu za SP.

'Na toj pauzi smo govorili da smo u prednosti, da se vraćamo na četvoricu'

Pitali smo izbornika:

Što ste igračima rekli po isteku 90. minute, nakon Pašalićeva gola i kako su oni reagirali?

"Naravno, bili smo svi u euforiji, kad se vratiš na 3:3, daš gol u zadnjim minutama. Na toj pauzi smo govorili da smo sad mi u prednosti, da smo sad ti koji imaju veliku energiju i samopouzdanje, da ćemo se vratiti u fazi 4 obrane jer smo igrali sa trojicom i ušli u veliki rizik, tada nije bilo više potrebe za tako velikim rizikom, da se vratimo sa 4 u fazi obrane i da nastavimo isto. To je bilo sjajno prvih sedam-osam minuta, Kramarić i Oršić su imali dvije velike prigode. Bili su jako motivirani i spremni, međutim kad smo primili taj gol ta se energija potrošila. Budimir je isto imao šansu da damo taj četvrti gol, pa da se još više pokušamo vratiti u igru. No, nismo uspjeli jer smo se puno potrošili to prvo poluvrijeme u trčanju".

'Brekalo sigurno može puno više'

Jeste li zadovoljni reakcijom Gvardiola i Brekala?

"Kad smo u drugi dio utakmice krenuli, oni su odradili jako dobro svi. Kažem, rekao sam oko Gvardiola moja stav o tome, moj stav o njemu. Brekalo sigurno može puno više, puno kvalitetnije, i on igra u svom klubu neku drugu poziciju koja je više njemu sklonija, ali koliko je mogao dao je, s te strane ne mogu dečkima ništa zamjeriti. Svako je dao koliko je mogao, svako je dao koliko se spremio, svako je dao i dobio koliko je zaslužio".

