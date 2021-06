Miješaju se emocije u ovom trenutku. Tužni smo zbog ispadanja ali i sretni zbog hrabre, ratničke i borbene predstave naših Vatrenih u ponedjeljak navečer na Parkenu protiv Španjolske (3:5), u bitki za četvrtfinale Eura. O utakmici da ne pričamo. Osam golova, preokret Hrvatske...

Hrvatska nogometna reprezentacija nije se tako uspjela plasirati među osam najboljih reprezentacija Starog kontinenta i "oživjeti" uspomene, osjećaje i radost iz Rusije. Nakon nevjerojatne drame i brojnih obrata, "Furija" je nakon produžetaka slomila Hrvatsku s dva gola u 100. i 103. minuti. Dobro, produžeci i događanja protiv Španjolaca, malo nas je sve vratilo u 2018. i Rusiju. No, samo na trenutak...

'Povratak je bio neočekivan, urnebesan, čudesan, dečki su odigrali strašno, nema tu dileme'

Okrenuli smo broj jednog od najboljih HNL trenera Siniše Oreščanina nakon dvoboja kako bi nam prokomentirao najbolju utakmicu Eura dosad:

"Ajoj, vjerojatno će ovaj dvoboj biti najbolji na prvenstvu. Povratak je bio neočekivan, urnebesan, čudesan, dečki su odigrali strašno, nema tu dileme. Zamjene izbornika Zlatka Dalića su bile dobre, nema im se apsolutno ništa prigovoriti. Na kraju ipak zaslužena pobjeda Španjolaca. Svi smo još vrući, divlja utakmica, treba ju pogledati mirno i analizirati. Čovjek je pametniji kad se malo stvari ohlade, kad vidiš ponovno utakmicu. Španjolci jako dobro kontroliraju tempo, stvarno su dobri. No, imaju isto i te svoje falinge jer jako puno fulaju. Dosta lako dolaze u zadnju trećinu ali isto tako promašuju", kazao nam je Siniša Oreščanin i nastavio:

"Mi smo odabrali taktiku da budemo strpljivi, da čekamo, da dočekamo svoju šansu. Jako dobra reakcija je bila s klupe. Ispada sad da smo dobro odigrali s promjenom sustava ali to sad nije bitno, pustimo sustav. Sa Brekalom, Oršćem i Budimirom dobili smo širinu, ima tu svega. Ljudi mogu biti zadovoljni, koliko je god to malo glupo kazati nakon porza i ispadanja ali u ovom slučaju nije".

Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

'Najlakše je biti general poslije bitke'

Mislav Oršić je ušao i napravio dar-mar. Fantastičan je bio. Je li možda trebao on početi susret umjesto Rebića'

"Sad se možemo svi praviti pametni ali neću. Najlakše je biti general poslije bitke. Nego, da vam nešto sad kažem. Na ovom Euru prikazalo se, vidjelo, zamijetilo kako god, i igrači koji su odigrali baš dobru dobru sezonu, oni su briljirali. Češka, tamo se to posebno vidjelo, kroz tu reprezentaciju provlačim tu ulogu internacionalaca, nitko ne spominje Slaviju iz Praga. To je jedna od najboljih momčadi srednje klase u Europi. Trojica ili četvorica su u prvih 11 Češke iz Slavije. Kroz to nekako možemo tražiti odgovor na pitanje o Oršiću. Dinamo je odigrao jako dobru sezonu a Oršić je bio perjanica. Čitajte između redaka, stoga. No, opet ponavljam. Lako se sad praviti pametan. Dalić je dobro reagirao sa zamjenama, svaka čast svima koji su igrali, kapa do poda svima".

'Španjolska, Danska, oni igraju jako pragmatičan nogomet'

Josip Brekalo na desnom beku?

"Dobro, treba biti pozitivan, ne trebamo sad kritički, borio se kao lav dečko".

Španjolci su zabili deset golova u posljednje dvije utamice. Dali smo im posjed i mi, a trebali smo možda, kao što su Dalić i igrači nekako najavljivali, upravo mi imati taj posjed.

"Ma i unatoč tome smo ih mogli dobiti, hajde recite vi meni, koja je to momčad, tko to protiv nas može reći da je favorit i da mi njega ne možemo dobiti? Ma, nema te reprezentacije na svijetu. Toga apsolutno nema. Očekivao sam ovakvu utakmicu, dobro ne baš tako dramatičnu s produžecima i ludu ali rezultatski sam očekivao. Nogomet na Euru, meni su se sad nakon ovog Španjolci pokazali kako imaju izbornika koji ima ideju i stil igre, koji taj stil fura do kraja. Definitivno imaju prepoznatljiv stil, unatoč nekim kombinacijama. Španjolska, Danska, oni igraju jako pragmatičan nogomet, oni su moji favoriti. Francuska ima individualnu kvalitetu i vjerojatno će proći Švicarsku, njihov sudar sa Španjolskom bit će jako dobra utakmica".

Nekako na kraju se podvlači crta, podvući ćemo ju i mi. Jeste li zadovoljni učinjenim od strane Hrvatske na Euru?

"Cilj je ispunjen i tako treba gledati na nastup naše reprezentacije. Treba više pozitive u Hrvatskoj. Prošla se skupina i odigrala se vjerojatno, ako da Bog, najbolja utakmica Eura. Mislim da je to pozitivno".