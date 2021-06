Hrvatska je jučer u Kopenhagenu na Parken stadionu izgubila od Španjolske 5:3. Vatreni su odigrali jako hrabru utakmicu, vratili se nakon 3:1 na 3:3, imali šansi čak i za vodstvo, ali na kraju su u tri minute, od 100. do 103. dobili dva gola. Unatoč svemu, Vatrenima se treba zapljeskati na predstavi protiv Furije. Bila je to jedna prava nogometna predstava, fantastična utakmica obje momčadi...

'Prvo poluvrijeme nismo odigrali na nivou'

"Sjajna, fantastična, luda utakmica gdje su i jedni i drugi mogli pobijediti. Šteta što smo izgubili, ali utakmica kao utakmica, ma briljantno. Doduše, prvo poluvrijeme nismo odigrali na našem nivou. Nakon ulaska tih momaka, izgledali smo puno bolje, kvalitetnije... Šteta što nas nije pomazila sreća kod tog udarca Kramarića. To bi sasvim drugačije izgledalo, a ovako moramo čestitati Španjolcima. Bili su bolji, pobijedili su s 5:3 i mislim da smo gledali ljepoticu turnira. Nitko našim igračima nema pravo kazati niti riječ. Žao mi je što smo Španjolce respektirali previše u nekim dijelovima utakmice", kazao nam je Zoran Vulić.

Pustili smo Španjolcima posjed, dobra odluka ili ne?

"Gledajte, mislim da smo tih prvih 70 minuta trčali pojedinačno i da smo se umarali previše, mislim da su previše i Rebić i Vlašić mislili na obranu, a nisu mislili na napad, jer su za napad bili i postavljeni. Vlašić je za mene odigrao odličnu utakmicu, možda je u tih prvih 70 minuta bio i najbolji naš igrač. No, previše smo mislili na obranu, previše smo se povukli, dali im posjed, napravili ono što Španjolci vole. I ulaskom Oršića, Pašalića i Budimira krenuli su malo gore, napravio se pritisak na Španjolce, e to je već drugačije izgledalo. Poslije smo pukli, nismo imali više snage za novi preokret".

Zoran Vulić promatra zbivanja na travnjaku

Da je ono Budimir zabio

Sad kad nam to govorite, do glave nam dopire ona šansa Budimira

"To je bila mrtva šansa, da smo im dali gol opet bismo bili u igri. Jednostavno, nitko nema pravo reći niti riječ protiv nijednog našeg igrača. No, šteta je da primimo gol kad igrač mijenja kopačke pet minuta do kraja poluvremena. Treći gol dobijemo dok igrač pije vodu. To se ne bi smjelo događati, to su dječje pogreške koje se ne bi smjele događati na ovako visokom nivou. Suparnik to kažnjava. Španjolci su te dvije naše pogreške iskoristili. To su Španjolci, teško se onda samo tako odmah vratiti. Iako smo se mi vratili."

I za kraj nam je Vulić kazao:

"Igrali smo 70 minuta na način da smo previše respektirali Španjolce. Šteta zbog toga, stvarno. No nema veze, čestitke svima, treba dečkima zapljeskati, zaslužili su."