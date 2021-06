Jako čudna i dobra je bila večerašnja utakmica osmine finala Eura na Parkenu između Hrvatske i Španjolske (3:5). Osam golova, preokret Vatrenih nakon onog ludog gola za 1:0, drama i na kraju - razočaranje. Da, dugo ćemo još pričati o ovom dvoboju, vjerojatno ga nikad nećemo zaboraviti. Vatreni su pokazali da imaju mu*da, petlju, čuku. Šteta što su izgubili, moglo je biti sve drugačije...

Komični autogol

Hrvatska je povela komičnim autogolom španjolskog vratara Unaija Simona, a pred kraj prvog dijela Španjolci su se vratili preko Pabla Sarabije. Španjolska je izjednačila dok je Hrvatska imala igrača manje jer je Ante Rebić usred opasnog napada Španjolaca izašao van iz igre kako bi zamijenio kopačke. No, nije samo to. Gvardiol je, pak, pio vodu u trenutku kad su Španjolci zabili za 3:1.

Čudne, neshvatljive pogreške na obje strane. A tek hrvatski prvi gol na utakmici. Očito se ona maksimirska krtica iz 11. listopada 2006. godine pojavila u Kopenhagenu na Parkenu 15 godina poslije. Unai Simon ni sam nije vjerovao što mu se dogodilo prilikom štopanja lopte. Pedri mu je dodao sa 40 metara a sunce ili loš i sklizak teren očito su napravili svoje...

"Bilo je tu svega, ne znam kad se jednu utakmicu moglo podijeliti na šest-sedam faza, ali baš faza koje su bile toliko različite da je nevjerojatno. Sve skupa kad analiziramo, mislim da je tako i trebalo biti. Prvo što mi dođe napamet, dođe mi Rusija. Rekao sam već danas, ići ćemo do kraja, do finala. Prvi gol kako su dali, pa to su čuda Isusova. Sjetio sam se onda Rusije, mi smo tamo do finala došli nakon tri produžetka. To se događa jednom u sto godina. Opet sreća kad najviše treba. Jer, realno, prije toga smo trebali gubiti 2:0. Pustili smo im ono što nismo smjeli, pustili smo im posjed, međutim po meni najveći problem je bio bokovi. Vlašić još nešto a Rebić uopće nije zatvarao Gvardiola. Tu je bilo propuha. Španjolci su tu dolazili i prijetili kako su htjeli. Nakon toga gola, što je i logično, mi smo dominirali, oni su bili u nokdaunu. Šteta, imali smo situacija za zadnji pas i bili smo dobri", kazao nam je Igor Pamić.

Apsurdne situacije

I onda dolazimo do te dvije apsurdne situacije koje su nam se dogodile. "To su te dvije situacije u kojima nas je protivnik kaznio. Očito moramo još odrasti i te stvari napraviti drugačije, kvalitetnije i bolje jer ovo nije bila utakmica protiv Škotske ili Češke već protiv jako dobre momčadi koja kažnjava svaku nepažnju i kiks", kazao je Zlatko Dalić nakon utakmice HRT-u o još uvijek odrastanju ove reprezentacije...

"Ne znam zašto nam se to dogodilo, ali mijenjati kopačke pet minuta prije kraja poluvremena, imat' igrača manje u tom momentu, normalno, onda dragi Bog valjda tako hoće. To su stvari koje se ne rade na takvim natjecanjima. Nije to sad neka greška ali to se radi kad je lopta možda u autu ili gol autu ili kad netko legne. Ali, događale su se baš čudne stvari, padali su golovi u tim trenucima".

Mislav Oršić je bio brutalno dobar. Svojim ulaskom napravio je dar-mar Španjolcima.

"Ne bih se složio da je Mislav trebao početi umjesto Rebića, iako je bio jako dobar. Razlika je sada i što bi bilo da je počeo otpočetka. To je ipak osmina finala, Mislav je ušao svjež a tu su bili Pašalić i Budimir. Počeli smo biti okomitiji. Pašalić je bio u svakoj završnici, Oršić je bio u završnici, Budimir da ne govorimo. Kad smo zabili drugi gol onda je Modrić došao naprijed u peterac. I to je to ali mi to nismo koristili čitavo prvenstvo. Sjetimo se druge karakteristične situacije, kod 1:0 u prvom poluvremenu Vlašić prolazi po desnoj strani, nema Petkovića ni Rebića da ga isprate, da samo gurnu loptu u praznu mrežu za 2:0. Nevjerojatno da te ljude ne vuče gol. To su ti neki detalji, da smo poveli 2:0 bilo bi to sve drugačije. No, 3:1 uloviti nije lako. Sjetimo se nonšlancije Olma kod 3:1, može riješiti utakmicu za 4:1. Da je Krama zabio za 4:3, mi prolazimo jer oni nisu mogli. Da smo poveli, majko Isusova... Ne možete ništa zamjeriti, nikome se ne može ništa zamjeriti, zamislite samo što se igračima događalo u glavama prilikom preokreta. To je šokantno. Žao mi je što nismo prošli, ali treba im svima zapljeskati. Odigrana je utakmica, tužni jesmo ali trebamo biti ponosni".