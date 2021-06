Nakon što su odigrana prva dva kola, u nedjelju u 18 sati počinje posljednje, treće kolo na Europskom prvenstvu. Nakon što ono završi bit će, logično, poznati svi putnici u nokaut-fazu, odnosno osminu finala.

Hrvatska je smještena u skupinu D, u kojoj su u petak odigrane obje utakmice drugog kola. Prvo su Vatreni odigrali 1:1 sa Češkom, a nakon toga su bodove podijelile i druge dvije momčadi u skupini, Škoti i Englezi. Ranije su, podsjetimo, Česi nadigrali Škote s 2:0, a Hrvati su poraženi od Engleza s 1:0.

Posljednje kolo, dvoboji koji su na rasporedu u utorak, 22. lipnja, a ono će dati konačan odgovor na pitanje koje će reprezentacije nastaviti natjecanje. Engleska i Češka su u najboljoj poziciji i remi na Wembleyju bi objema donio siguran prolaz, Česima kao prvoplasiranima, a Englezima s druge pozicije. Pobjednik dvoboja Hrvatske i Škotske na Hampden Parku ima izglede završiti na drugom ili trećem mjestu, ovisno o rezultatu dvoboja na Wembleyju.

Bitka za treće mjesto

Postoji scenarij u kojem Vatreni čak i ako svladaju Škote neće završiti na drugom mjestu jer se, isto tako, može dogoditi da Engleska ne slavi uvjerljivom razlikom i da Česi i dalje završe kao drugoplasirani zbog bolje gol razlike. Hrvatskoj tada ostaje nada da će plasman u sljedeću fazu izboriti kao jedna od najbolje četiri trećeplasirane momčadi.

Trenutno na ljestvici najboljih trećeplasiranih momčadi vodi Portugal s tri boda, a isto toliko imaju i Austrija te Finska. Četvrta momčad na toj ljestvici je Španjolska s dva boda, dok je Hrvatska peta s jednim bodom i gol razlikom 1:2. Na posljednjem šestom mjestu ove tablice nalazi se Švicarska koja također ima jedan bod, ali gol razliku 1:4.

Tko nas čeka ako smo treći?

E sada, što ako Hrvatska prođe dalje kao jedna od najbolje četiri trećeplasirane momčadi? Hrvatski nogometni analitičar Tomislav Globan na svom je Twitteru objasnio na koga sve Hrvatska može ići ako bude među najbolje četiri trećeplasirane.

Ako među najboljim trećeplasiranima bude momčad iz skupina E ili F, Hrvatska će sigurno u osmini finala igrati protiv pobjednika skupine E, gdje je trenutačno vodeća Švedska, ali na prvom mjestu još može završiti i Španjolska, odnosno Slovačka, a ta utakmica bi se igrala u Glasgowu.

Ako među najboljim trećeplasiranim momčadima ne budu predstavnici skupina E ili F, bit će ključno je li među trećeplasiranima netko iz skupine C, što znači Nizozemska, Ukrajina, Austrija, Sjeverna Makedonija. Ako se nalazi netko iz skupine C, Hrvatska bi išla u Amsterdam i igrala bi protiv pobjednika skupine C, a to će gotovo sigurno biti Nizozemska.

Ako skupina C ne bude među najboljim trećeplasiranima, što je malo vjerojatno, Hrvatska u osmini finala ide na pobjednika skupine B, a to će gotovo sigurno biti Belgija. Taj susret igrao bi se u Sevilli.