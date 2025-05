Prometna nesreća koja se dogodila noćas oko tri sata na autocesti A3, zavila je dvije obitelji u crno, a mnoge ostavila u neizvjesnosti što će biti s njihovim najbližima.

Tragedija je to koju mnogi neće zaboraviti. Između Popovače i Križa došlo je do sudara autobusa i osobnog automobila - poginule su dvije osobe, a više od 30 ih je ozlijeđeno.

Špekuliralo se kroz dan što se točno dogodilo, je li vozač automobila zaspao ili se zabio u srnu. Priča se mijenjala, ali ipak smo uspjeli doznati sve detalje.

Nije naletio na srnu

Voditelj poslova prometne policije PU Sisačko-moslavačke Vjekoslav Štingl za RTL Danas demantirao je priču vozača da je naletio na srnu.

I to je upravo ono što smo jutros i prvi objavili.

Naime, vatrogasci koji su sudjelovali na intervenciji naveli su da je vozač Golfa rekao da je udario srnu te izašao iz automobila kako bi upozorio druge vozače. Vozač autobusa ga, prema njihovim riječima, nije uočio na vrijeme i tada je došlo do nesreće.

Foto: Facebook/GP Maljevac

Rekonstrukcija cijele nesreće

Stoga smo napravili i rekonstrukciju samog događaja.

Vozač Golfa vozio je u svojoj traci, ali je u jednom trenutku vjerojatno zaspao na autocesti. Zabio se u ogradu i od ograde se vratio na voznu traku. Od udarca se probudio i pokušao upaliti auto, ali zbog udarca nije uspio u tome.

Muškarac je izašao iz auta i lampom krenuo sugerirati vozačima da je njegov auto u kvaru. U tom trenutku dolazi autobus koji vozi 100 kilometara na sat (toliko je i po zakonu u idealnim uvjetima, ali uzmite u obzir da se ovdje radi o noći - dakle - lošiji uvjeti vožnje).

Foto: Pixsell/Emica Elvedji

Ubojstvo iz nehaja

Vozač autobusa pokušao je izbjeći Golf, ali nije uspio i prevrnuo se.

Kako doznajemo, obojica vozača mogli bi biti prijavljeni za ubojstvo iz nehaja. Vozač automobila, vjerojatno prestrašen kako je sve završilo, u prvi je mah vatrogascima rekao da je izbjegavao srnu, a ne da je zaspao. Ne treba isključiti mogućnost i da mu je netko savjetovao da tako postupi. No nakon što je policija obavila očevid i sve istražila, jasno je bilo vidljivo da nema tragova kočenja.

Podsjetimo, razgovarali smo i s vlasnikom autobusnog prijevoznika 'Halilović BUS' koji nam je rekao da je u šoku zbog svega što se dogodilo. Razgovarao je i s vozačem autobusa te mu je on opisao kako su izgledala posljednje minute prije udarca.

Foto: Pixsell/Edina Zuko

Sin vlasnika prijevoznika bio u autobusu

Potvrdio nam je i da je njegov njegov sin bio u tom autobusu. On je isto vozač i taman su se nekoliko kilometara prije same nesreće on i drugi vozač zamijenili u vožnji, kako to prema pravilima i inače treba biti.

Dodajmo i da su se prošle godine na toj su dionice dogodile četiri prometne nesreće sa smrtnim ishodom. Šest je osoba poginulo, a ovo je prva nesreća u 2025. godini na toj dionici.

Kazne predviđene za izazivanje prometne nesreće su do tri godine zatvora.

