Prvi čovjek policije iz Siska za RTL Danas otkrio: 'Oba vozača su uhićena...'

Nedjeljno jutro stravično je počelo na autocesti A3. Dvoje je poginulih i više od 30 ozlijeđenih. Vatrogasci svjedoče o užasu koji su zatekli, ali i ističu - sreća u nesreći je što se autobus pun putnika nije i zapalio. Autocesta bila je zatvorena osam sati.

Vlasnik prijevozničke tvrtke "Halilović BUS" rekao je da je u šoku zbog svega što se dogodilo te da je razgovarao s vozačem autobusa kako su izgledale posljednje minute prije udarca.

Sin vlasnika tvrtke također bio u autobusu

Vlasnik tog autobusnog prijevoznika, rekao nam je i da je njegov sin bio u tom autobusu. On je isto vozač i taman su se nekoliko kilometara prije same nesreće on i drugi vozač zamijenili u vožnji, kako to prema pravilima i inače treba biti.

Vozač je rekao da je u posljednjem trenutku primijetio automobil koji je ostao stajati u voznom traku te da ga je pokušavao izbjeći, ali, nažalost - nije uspio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Policija je rasvijetlila slučaj i slijedom toga je poduzela radnju uhićenja oba vozača koji se trenutačno nalaze na kliničkoj obradi u postaji prometne policije Kutina", objašnjava za RTL Danas Vjekoslav Štingl, voditelj poslova prometne policije Policijske uprave Sisačko-moslavačke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Štingl kaže da su predviđene kazne za izazivanje prometne nesreće - do tri godine zatvora.

Velika brzina i gust promet

Prema prvim informacijama, vozač automobila u prvoj je tvrdnji kazao da je izbjegavao srnu. Štingl na to odgovara: "Mogu reći da mi očevidom nismo utvrdili nikakvo postojanje divljači na toj autocesti, odnosno u konkretnom događaju".

Dionica na kojoj se dogodila prometna nesreća nije ništa opasnija od bilo koje druge, tvrdi Štingl. "Opasna je jer je autocesta, gdje se razvijaju veće brzine i gdje je gust promet. Svake je godine sve veći. Tom autocestom prometuje ogroman broj teretnih vozila i osobnih automobila", dodaje.

Prošle godine na toj su se dionice dogodile četiri prometne nesreće sa smrtnim ishodom. Šest je osoba poginulo, a ovo je prva nesreća u 2025. godini na toj dionici.

Policija vrši daljnje radnje. Više pogledajte u prilogu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Vatrogasac o trenucima nakon katastrofalne prometne nesreće: 'Ljudi su bili u velikom šoku…'