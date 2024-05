Hrvatska reprezentacija u Rijeci je počela pripreme za Europsko prvenstvo koje će se od sredine lipnja do sredine srpnja održati u Njemačkoj.

Uoči prvog treninga na Rujevici, pred medije su izašli je Josip Juranović i Luka Sučić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Poslije naporne klupske sezone, osjećamo se kao doma kada dođemo u reprezentaciju. Svi smo nasmijani iako sezona nije bila lagana. Svaka sezona donosi nešto novo, nije bilo lako, ali na kraju smo odradili sve što smo trebali pa se sad u miru okrećemo reprezentaciji", rekao je Juranović koji je otkrio i kako se u Njemačkoj posljednjih tjedana osjetio šušur oko Eura i da domaćin jedva čeka da sve to skupa krene:

"Zadnjih par tjedana se osjetilo kako se zakuhava ta priča, i Nijemci jedva čekaju da to sve skupa krene. Kao i mi, naš je cilj jasan, jedva čekamo doći tamo i napraviti što bolji rezultat. Čuli smo izbornika što je rekao oko toga da se Hrvatska uvijek mučila na EP-ima. Nećemo si stavljati omču oko vrata, idemo utakmicu po utakmicu. Posebice nakon SP-a i Lige Nacija - znamo tko smo, tako ćemo se postaviti na terenu", poručio je Juranović kojeg tijekom priprema čeka borba s imenjakom Stanišićem za poziciju desnog beka:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nije to borba. Mi smo prije svega prijatelji. Tko god igra, to je Hrvatska. Svi želimo pobjedu i oni na terenu, klupi, tribini i oni koji nisu pozvani. Sretan sam zbog njega, igra dobro i neka tako nastavi."

Raspored utakmica Europskog nogometnog prvenstva u Njemačkoj 2024.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Juranovića su upitali i je li on poslije ovakve sezone igrački na istoj razini kao u Kataru.

"To ćemo vidjeti, ha, ha. Nitko ne zna kakvi ćemo biti na Euru. Naša sezona? To je Bundesliga. Vidjeli ste, Stuttgart se lani borio za ostanak, sad su ispred Bayerna, ušli su u Ligu prvaka. Nitko nije očekivao da će se Union Berlin boriti za ostanak, ali ne mogu reći da je to bila neuspješna sezona. Što vas ne ubije, ojača vas. Ostali smo u ligi, a sljedeće sezone idemo po bolji plasman. Nenad Bjelica i ja se čujemo dan danas. Došao je u teškoj situaciji, imali smo 13 uzastopnih poraza ili neriješenih. Kada je došao, primirili smo se. Na kraju je bilo li-la. Dobra osoba i dobar trener."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Jedva čekamo vidjeti navijače i ludnicu'

U Njemačkoj će biti puno navijača koji će biti velika podrška Vatrenima.

"Znamo da ćemo se osjećati kao da igramo kod kuće, možda bude male pozitivne nervoze. U Rotterdamu smo s terena čuli samo naše navijači, uživali smo na terenu. Vjerujem da će u Berlinu isto biti tako, još kad na stadion dođe 75 tisuća navijača. Jedva čekam tu utakmicu, vidjeti te kockice na tribinama pa da razveselimo naše navijače" rekao je Juranović pa za kraj dobacio:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nemamo više ulaznica, ha, ha."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Luka Sučić prošao je teško razdoblje obzirom da je zbog ozljede propustio akcije reprezentacije.

"Puni mi znači podrška izbornika s kojim sam stalno bio u kontaktu. Žao mi je što sam imao ozljede i što sam propuštao okupljanja. Zdrav sam, sretan i spreman", poručio je veznjak Salzburga koji je rekao kao se čuo s rođakom Petrom Sučićem iz Dinama i koji je trenutno na pretpozivu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Čuli smo se, naravno. Presretan sam zbog njega, znam da je oduvijek želio igrati za Hrvatsku, baš kao i ja. To je nešto posebno za našu obitelj. Tko je bolji? On misli da je on, ja da sam ja, ha, ha. Sretan sam što igra dobro u Dinamu, samo neka tako nastavi, sigurno će doći poziv i na njegovu adresu."

Sezona nije bila baš najbolja. Salzburg nije prvak. U reprezentaciji je posebno ozračje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nisam bio u Rotterdamu, ali očekujem da će biti slično u Njemačkoj. Dakle, puno naših i ludnica. Neće biti nervoze, to će mi davati samo više snage za ovaj sveti dres", rekao je Sučić pa dodao:

"Uhvatio sam dobar ritam, dobro igrao u klubu, a svaki igrač se nada minutaži. Ma i ako je ne bude, bit ću najsretniji što sam dio ove momčadi. Na meni je biti spreman, te ako dobijem priliku - iskoristiti je. Desno krilo? To nije moja prirodna pozicija, ali igrat ću gdjegod me izbornik postavi, tu nema dvojbe. Naša očekivanja su visoka, ali idemo korak po korak. Cilj je prvo proći skupinu pa uz Božju pomoć dogurati što dalje."