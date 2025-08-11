Vrijeme kada nam nije trebao Wi-Fi za dobar provod

Danas, u svijetu zaslona i algoritama, možda je pravo vrijeme da se prisjetimo upravo tih igara i udahnemo im novi život. Evo nekoliko koje i danas mogu biti jednako zabavne, a s malom dozom moderne tehnologije čak i praktičnije.

Foto: Promo

1. Gumi-gumi: klasika s dvije stolice i puno koncentracije

Gumi-gumi bila je neizostavna igra u školskom dvorištu. Dvije osobe drže gumu, treća preskače i izvodi sve složenije koreografije; sve dok ne dosegne razinu „do vrata“.

Zašto ne probati ponovo?

Jedina oprema koja ti treba: komad elastične trake i malo spretnosti.

Za dodatnu zabavu, snimite vlastiti challenge s ekipom i podijelite na društvenim mrežama, uz pomoć Galaxy Z Flip7 pametnog telefona i FlexCam načina snimanja.

Foto: Shutterstock

2. Graničar: taktika, brzina i puno trčanja

Jedna lopta, dvije ekipe i beskonačne mogućnosti „spašavanja“ suigrača. Graničar je bio fizički intenzivan, ali i strateški zahtjevan – morao si znati kad se povući, a kad krenuti u napad.

Kako danas poboljšati iskustvo?

Igra je idealna za parkove i školska igrališta.

Galaxy Watch8 može pratiti tvoj puls, potrošene kalorije i čak detektirati kada si pod stresom, jer nije lako biti zadnji preostali u ekipi.

Foto: Promo

3. Crna kraljica, jedan dva tri!

Koliko si puta pokušao uhvatiti ravnotežu kad te kraljica iznenada okrene? Savršena igra za manju grupu djece (i odraslih s dušom djeteta).

Možeš postaviti kameru na Galaxy Z Flip7, uključiti timer ili gestu za snimanje i uhvatiti taj savršeni trenutak kada svi pokušavaju stajati kao kipovi.

Savršen sadržaj za Reels; jer nostalgija je opet in.

4. Skakanje preko konopa, školicu i igru skrivača ne treba posebno predstavljati…

Ali znaš što možeš?

Uz Galaxy Watch8 Classic, cijelo vrijeme ti se prati broj koraka i aktivnost, a to ti je već ozbiljan trening.

Za planiranje rute ili pravila skrivača po šumi ili većem prostoru, koristi Galaxy Z Fold7, njegov veliki zaslon idealan je za crtanje mape i dogovor tko se gdje skriva.

Foto: Shutterstock

Dodaj malo tehnologije – bez da ubiješ zabavu

Nekad su igre bile sve što nam treba. Danas, tehnologija to ne treba zamijeniti, već samo dodatno obogatiti iskustvo. Evo kako:

Fotke i video s Galaxy Flip7 ili Fold7 nisu samo uspomena, već i sadržaj koji možete odmah urediti, skratiti, dodati titlove i podijeliti.

Galaxy AI značajke (kao što je Photo Assist) mogu pomoći da uređujete snimke na licu mjesta – brišući smetnje ili pojačavajući boje.

Zajedničko gledanje starih snimaka na velikom zaslonu Galaxy Z Fold7 pametnog telefona? Savršena večernja aktivnost nakon igre!

Foto: Shutterstock

Nema aplikacije koja može zamijeniti gumi-gumi

I baš zato ga se vrijedi prisjetiti.

Bilo da si nostalgičar ili želiš pokazati mlađima kako izgleda igra bez konzole, možda je ovo ljeto idealna prilika da uzmeš komad gume, nađeš staru loptu i usput snimiš nekoliko trenutaka za uspomenu. Ako još nisi isprobao kako izgleda svakodnevica sa sklopivim telefonom koji stane u svaku torbicu ili ruksak, Try Galaxy promocija ti omogućuje da to doživiš iz prve ruke i to direktno sa svog uređaja. Posjeti hr.trygalaxy.com i otkrij sve što možeš.

Tko zna, možda ti baš novi Galaxy uređaji pomognu da spoj starog i novog učiniš još posebnijim.