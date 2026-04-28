Hrvatska je puna skrivenog blaga, jeste li se i vi uključili u potragu za bogatim nagradama?

U gradovima diljem Hrvatske odvija se prava potraga za blagom. Jeste li to možda primijetili? Radi se o hit igri koja osvaja Lijepu našu, a koja se zove Treasure Hunt Croatia.

Iza genijalnog projekta stoji ideja čiji je cilj napraviti interaktivnu igru koja spaja virtualni svijet društvenih mreža sa stvarnim lokacijama. Najbržim i najsnalažljivijim tragačima ovaj moderni lov na blago donosi vrijedne nagrade, pretvarajući oglašavanje u uzbudljivu avanturu za sve.

Spoj digitalnog i stvarnog svijeta ideja je za projekt, koji je pokrenut krajem veljače ove godine a temelji se na konceptu funkcionalnog marketinga u kojem korisnici nisu samo pasivni promatrači, već aktivni sudionici. Umjesto gledanja klasičnih reklama, sudionici su pozvani da se uključe u potragu, čime se stvara jedinstveno iskustvo koje integrira digitalne tragove s fizičkim svijetom.

"Ono što mi je najzanimljivije i što mi je dalo motiva za pokretanjem projekta je to što se spajaju digitalni i pravi svijet i što postoji aktivno sudjelovanje korisnika ali i stvaranje prilike za dobitak nagrada onima koji ih inače ne mogu priuštiti", objašnjava Kristian, koji stoji iza projekta. Cilj je da marketing postane dio iskustva, a ne samo oglas koji će korisnici vidjeti i zaboraviti.

Kako do nagrade? Pratite tragove i budite najbrži

Pravila igre su jednostavna, barem za početak. Na društvenim mrežama i internetskoj stranici projekta objavljuju se videozapisi i tragovi koji otkrivaju gdje su u raznim hrvatskim gradovima skrivene kuverte s vaučerima. Sudionici prate tragove, a onaj tko prvi stigne na lokaciju i pronađe kuvertu, osvaja nagradu.

No, postoji i uvjet za preuzimanje

"Vaučer je aktivan pod uvjetom da pobjednik snimi pronalazak, pokaže proizvod ili uslugu i to podijeli na svojim društvenim mrežama, uz označavanje organizatora i sponzora", pojašnjava Kristian.

Dodaje kako su pravila zasad pojednostavljena, no s vremenom će igra postajati sve složenija i zanimljivija. U budućnosti bi se od pobjednika moglo tražiti i da snime korištenje osvojene usluge, čime se cijelo iskustvo zaokružuje.

Sudjelovati može svatko tko prati objave i spreman je na brzu reakciju. Potrage se organiziraju nekoliko puta tjedno, ovisno o rasporedu i dogovoru s partnerima i sponzorima koji osiguravaju nagrade. Hit igra Treasure Hunt Croatia privukla je brojne sponzore.

"Radisson Blu, Macron, Carpe Diem turistička agencija, Vukovarski vodotoranj, Ranch Terra, brojni restorani, samo su neke tvrtke koje surađuju s Treasure Hunt Croatia", otkriva nam Kristian.

Od putovanja do skoka padobranom

A što se točno krije u kuvertama? Nagrade su bogate i vrlo raznolike, što dodatno motivira sudionike. Do sada su najsretniji tragači osvojili putovanje za dvije osobe, tetoviranje u vrijednosti 300 eura, večere, frizure, pakete sportske opreme, pranje automobila, escape room, jahanje za dvoje na Plitvičkim jezerima ali i druge zanimljive nagrade.

Buduće, još atraktivnije nagrade, zasigurno će privući brojne avanturiste...

"Uskoro će biti plaćen, recimo, skok s padobranom, a nakon toga veće nagrade i u njima će jedan od ciljeva biti čak i sakriti i auto. Naravno, bit će tu i nova putovanja, zipline avanture i još svašta".

Marin Ivanović Stoka, poznati hrvatski reper, napisao je pjesmu i najavio prvi 'hunt'. To je pjesma kroz koju se u principu objašnjavaju pravila igre te sama baza platforme i ideje.

Ovakav pristup, gdje poznati glazbenik kroz stihove uvodi publiku u novi koncept, pokazuje ambiciju projekta da se odmakne od uobičajenih marketinških okvira.

Umjesto klasične objave, prvi lov na blago dobio je vlastiti zvučni zapis, čime je odmah na početku stvorena posebna veza s urbanom kulturom.

Ova inovativna igra nudi svima priliku da istraže svoj grad na drugačiji način i pritom osvoje vrijedne nagrade.

Umjesto klasičnih reklama. "Treasure Hunt Croatia" pretvara marketing u uzbudljivu avanturu u kojoj svatko može sudjelovati, a jedino što je potrebno su brzina, snalažljivost i pametni telefon.

