Tijekom 12 godina Zeleni korak potaknuo više od 250.000 osnovnoškolaca na brigu o okolišu

Sve osnovne škole koje se žele uključiti u 13. izdanje akcije, mogu se prijaviti za sudjelovanje do 23. siječnja 2026. ispunjavanjem prijavnice na https://zelenikorak.hr/prijava/. I ove će godine svaka od deset najuspješnijih škola osvojiti nagradu od 1.350 eura, pri čemu će dm nagraditi pet matičnih i pet područnih škola koje prikupe najviše staroga papira po učeniku.

„Zeleni korak akcija je kojom smo objedinili ono najvažnije za održiviju budućnost: edukaciju o važnosti zaštite okoliša i razvoj svijesti o ulozi pojedinca u boljitku zajednice. Tijekom dvanaest godina više od 250.000 učenika sudjelovalo je u Zelenom koraku, a ove će godine još jedna generacija osnovnoškolaca imati priliku uljepšati zajednicu u kojoj žive i naučiti da mali, ali uporni koraci imaju stvaran i trajan učinak. Osnovne škole diljem Hrvatske vrijedno rade na odgoju i obrazovanju ekološki osviještenih građana i ponosni smo što im Zelenim korakom dm u tome može pomoći“, izjavila je Gordana Picek, voditeljica resora nabave i marketinga dm-a za regiju Adria.

Zeleni korak od 2012. godine povezuje ekološku osviještenost s razvojem škola. Naime, nagrade koje dm dodjeljuje, najuspješnijim školama omogućuju ulaganje u opremu i projekte važne za kvalitetu nastave. U tome se ističe Osnovna škola Ljudevita Gaja Nova Gradiška, čiji su učenici čak osam puta pobijedili u akciji, zahvaljujući čemu je škola tijekom godina unaprijedila infrastrukturu nabavom pametnih ploča, računala i kopirnih uređaja, dok je jedna od nagrada omogućila i kupnju skladišta za papir.

Učenici svih škola koje se prijave u roku prikupljat će papir od 26.1.2026. do 27.3.2026. godine, a detaljnije informacije o procesu prijave i pravilima sudjelovanja dostupne su na internetskoj stranici https://zelenikorak.hr/.