Glava boli od toga kakve poslastice imamo na današnjem „meniju“. Za početak jedan HNL-ovski okršaj u kojemu Osijek gostuje u Koprivnici i traži novu pobjedu u domaćem prvenstvu.

Zatim je tu okršaj u engleskoj Premier ligi u kojemu Manchester United dolazi na Goodison Park kod Evertona po trobod na gostujućem terenu.

I za kraj je „spremljena“ utakmice talijanske Serie A, a u kojoj je Roma itekako ozbiljan favorit protiv Leccea i to pred svojim navijačima.

Slaven Belupo – Osijek (15.00), DVOJKA 2.15

Slaven Belupo Zorana Zekića ide na noge probuđenom Osijeku kojeg vodi Rene Poms. Bijelo-plavi su opet u vrhu HNL-a i žele dokazati da snovi o tituli nisu samo puste želje. S druge strane, Zekićevi meci stižu s puno izostanaka u njegov rodni grad, ali unatoč tome žele isprati gorak okus nakon velikog poraza od Dinama u prošlom kolu. No, ako uzmemo u obzir formu u kojoj igra sastav Osijeka, onda njihova pobjeda ima itekakvog smisla. Tako se Osječani recimo nisu prisjetili poraza još od Dinama u kolovozu, a nakon čega su nanizali pet utakmica bez poraza (četiri pobjede i jedan remi). Zekićev sastav je neugodan svima u ligi, ali teško će protiv raspoloženog Osijeka do bodova.

Everton – Man. United (20.00), DVOJKA 2.25

Everton nije bio najbolji protiv Southamptona, ali su ipak pobijedili. Ne primaju puno golova - sedam u osam prvenstvenih utakmica, što je najbolji obrambeni učinak u prvoj ligi - a to znači da su uvijek u igri iako ne stvaraju puno prilika. Manchester United je ponekad izgledao šokirano tijekom manchesterskog derbija prošlog vikenda, ali City to može učiniti svakome, tako da ih ne treba odmah otpisati unatoč ne baš bajnim posljednjim izvedbama. U redovima kluba s Old Trafforda vlada mobilizacija i sigurno da se nakon debakla protiv gradskog rivala sprema ispiranje gorčine iz ustiju i iskupljenje. Najbolji lijek za liječenje pada morala je pobjeda, a Crveni vragovi večeras planiraju napraviti upravo to.

Roma – Lecce (20.45), JEDINICA 1.50

Momčad Marca Baronija sada ide prema Vječnom gradu nakon niza od tri utakmice bez poraza koji im je pomogao da izađu iz zone ispadanja i dođu do sredine tablice. Nakon što je upisao remi u gostima kod Napolija ranije ove sezone, Lecce će se nadati da će ponoviti takav podvig. Roma se unatoč tijesnom porazu od Betisa u Europi nada da će ovaj ispit proći bezbolno te nastaviti s učvršćivanjem pozicija u gornjem domu tablice. Roma je trenutno na šestom mjestu talijanske Serie A sa 16 bodova ili tek četiri manje od vodećeg Napolija. To znači da je sastavu Josea Mourinha svaka pobjeda itekako važna i da nema namjeru rasipati bodove, osobito pred svojim navijačima.

