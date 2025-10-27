Ne zaboravite zaštititi kožu iznutra!

Naime, UV zrake nisu prijetnja samo ljeti na plaži. Naprotiv, na planinama i većim visinama one su još– snijeg reflektira i do 80% sunčevih zraka, pa je rizik od opeklina i oštećenja kože još veći nego na moru. Upravo zato koža zimi treba dodatnu pažnju i zaštitu.

Sunbrella – obrana kože iznutra

Uz klasičnu zaštitu izvana, s nanošenjem SPF kreme, svoju kožu možete zaštititi i iznutra, pogotovo ako se brzo zacrvenite na suncu. Sunbrella – Sun Protect je inovativan dodatak prehrani koji sadrži klinički ispitane sastojke:

ekstrakt tropske paprati – poznat po smanjenju osjetljivosti kože na UV zračenje,

– poznat po smanjenju osjetljivosti kože na UV zračenje, ekstrakt sicilijanske crvene naranče – bogat antioksidansima koji pomažu u ravnomjernom tamnjenju,

– bogat antioksidansima koji pomažu u ravnomjernom tamnjenju, vitamine A, C i E – snažne antioksidanse koji štite kožu od oksidativnog stresa i podržavaju njezin prirodni obrambeni mehanizam.

Foto: Promo

Istraživanja pokazuju da osobe sklone alergijskim reakcijama ili crvenilu na suncu, redovitom upotrebom ovih sastojaka imaju blaže reakcije, manje crvenila te postižu ljepši i ujednačeniji ten.

Počnite na vrijeme

Kao što se mišići ne izgrade preko noći, tako i koža treba pripremu unaprijed. Sunbrellu je poželjno početi piti nekoliko tjedana prije izlaganja suncu – bilo da se radi o skijanju, planinarenju ili zimskom odmoru na snijegu.

Uz redovitu upotrebu, Sunbrella pomaže koži da se obrani od UV zraka iznutra, no to nikako ne znači da možete preskočiti kreme sa zaštitnim faktorom. SPF izvana i Sunbrella iznutra – to je kombinacija koja vam omogućava da bezbrižno uživate na snijegu, bez straha od opeklina.

Ako ste već počeli slagati planove za zimski odmor, ne zaboravite da je briga o koži jednako važna kao i dobra kondicija. Pripremite svoje tijelo za snijeg i sunce – uz Sunbrellu će vaša koža biti otpornija, a vi ćete se moći posvetiti samo uživanju u zimskim radostima.

Sunbrella – Sun Protect dostupna je putem Gaia Naturelle online trgovine ili u većim ljekarnama diljem Hrvatske.