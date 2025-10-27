Ne zaboravite zaštititi kožu iznutra!
Dok razmišljate o zimskim odmorima, birate skijašku opremu i krećete u teretanu kako biste ojačali mišiće za snježne staze, postoji još nešto na što ne smijete zaboraviti – zaštita kože od sunca.
Sunbrella – obrana kože iznutra
Uz klasičnu zaštitu izvana, s nanošenjem SPF kreme, svoju kožu možete zaštititi i iznutra, pogotovo ako se brzo zacrvenite na suncu. Sunbrella – Sun Protect je inovativan dodatak prehrani koji sadrži klinički ispitane sastojke:
- ekstrakt tropske paprati – poznat po smanjenju osjetljivosti kože na UV zračenje,
- ekstrakt sicilijanske crvene naranče – bogat antioksidansima koji pomažu u ravnomjernom tamnjenju,
- vitamine A, C i E – snažne antioksidanse koji štite kožu od oksidativnog stresa i podržavaju njezin prirodni obrambeni mehanizam.
Istraživanja pokazuju da osobe sklone alergijskim reakcijama ili crvenilu na suncu, redovitom upotrebom ovih sastojaka imaju blaže reakcije, manje crvenila te postižu ljepši i ujednačeniji ten.
Počnite na vrijeme
Kao što se mišići ne izgrade preko noći, tako i koža treba pripremu unaprijed. Sunbrellu je poželjno početi piti nekoliko tjedana prije izlaganja suncu – bilo da se radi o skijanju, planinarenju ili zimskom odmoru na snijegu.
Uz redovitu upotrebu, Sunbrella pomaže koži da se obrani od UV zraka iznutra, no to nikako ne znači da možete preskočiti kreme sa zaštitnim faktorom. SPF izvana i Sunbrella iznutra – to je kombinacija koja vam omogućava da bezbrižno uživate na snijegu, bez straha od opeklina.
Ako ste već počeli slagati planove za zimski odmor, ne zaboravite da je briga o koži jednako važna kao i dobra kondicija. Pripremite svoje tijelo za snijeg i sunce – uz Sunbrellu će vaša koža biti otpornija, a vi ćete se moći posvetiti samo uživanju u zimskim radostima.
