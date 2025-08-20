Glazbom za mentalno zdravlje mladih – humanitarni koncert u MSU-u za udrugu BoliMe

Na pozornici će se okupiti izvođači Miach, Baks, Peki te DJ-evi Indy i Kiki B., čiji energični nastupi ne samo da obećavaju vrhunski glazbeni doživljaj, već i snažno podržavaju misiju podizanja svijesti o važnosti mentalne dobrobiti mladih.

Ulaznice su već u prodaji na Core event platformi, kao i na prodajnim mjestima Drito bar i Dirty Old Shop. Ekskluzivno za A1 korisnike ulaznice su dostupne po posebnoj cijeni od 10 EUR do 19. kolovoza (na linku), dok ostali korisnici ulaznice mogu nabaviti od 20. do 27. kolovoza po cijeni od 12 EUR. Nakon toga, cijena ulaznice iznosi 15 EUR, a na dan koncerta ulaznice će se prodavati po 20 EUR.

Udruga BoliMe je kroz deset godina postojanja postala nezaobilazan glas mladih u Hrvatskoj. Nastala iz osobnih iskustava osnivača, profesorice filozofije Marine Vitković, glumca Adriana Pezdirca i filmske redateljice Judite Gamulin, udruga neprestano potiče otvoreni dijalog o emocionalnoj dobrobiti, promiče prevenciju i educira o mentalnom zdravlju.

Njihove kampanje poput Kad te boli, moraš reći, program mentalne higijene za srednjoškolce Osjećam, serijal Pričamo te portal Pukotine pomogle su tisućama mladih da pronađu podršku u izazovima poput anksioznosti i depresije. Uz suradnju s platformom #BoljiOnline kojoj je cilj internet učiniti sigurnijim i pozitivnijim mjestom, a koju je pokrenuo A1 Hrvatska u suradnji s Centrom za sigurniji internet, udruga BoliMe dodatno podržava teme sigurnost i mentalno zdravlje mladih u digitalnom svijetu.

Organizator koncerta je tvrtka yem., a A1 Hrvatska glavni sponzor ovog događaja. Svi posjetitelji svojim dolaskom i kupnjom ulaznica aktivno sudjeluju u važnoj misiji podrške mentalnom zdravlju mladih u Hrvatskoj.

Pridružite se – zajedno možemo napraviti razliku!

Za informacije i kupnju ulaznica posjetite: CoreEvent

