Kako možete iskoristiti ove rastuće trendove? Što nas očekuje u 2024.? Pitali smo stručnjaka za kriptovalute. Martin K. Fortuna vodi praktičnu radionicu od 2017. godine i autor je prvog priručnika o kriptovalutama za početnike. Koje kriptovalute imaju veliki potencijal u 2024.?

Otkrivamo:

Dva top kripto projekta za 2024.

Tri faktora za nove rekorde u kriptovalutama. Besplatne informacije.

Put do rekorda

kolovoza dogodio se veliki pad u kriptu. Martin K. Fortuna, stručnjak za kriptovalute, koji od 2017. vodi praktičnu radionicu Coinmansa, o kriptovalutama, za početnike, tada je na javnom besplatnom webinaru priopćio da to može biti velika prilika ako razmišljamo samo nekoliko tjedana unaprijed. I sada se to pokazalo istinutim. Projekti koje je tada besplatno istaknuo doživjeli su rast i do +300%. Zato Vam se isplati čuti što sada govori o trenutnom rastu, koji je javno predviđao unutar UPtober efekta, već od početka rujna.

Od 17. studenog nadalje upozoravao je putem e-mailova i besplatnih webinara na još jedan faktor, tzv. Santa Claus Rally ili Božićni efekt, za rast kriptovaluta.

Cijene sada zaista rastu do rekorda, kako je istaknuo na svojim besplatnim webinarima.

Što znači tzv. Santa Claus Rally i koliko visoko bi mogao ići bitcoin i druge kriptovalute još u prosincu? Što nas očekuje u 2024.? Koje kriptovalute kupiti za uspješnu 2024.?

Sveta trojica faktora rasta Bitcoina i kriptovaluta

Tri ključna faktora imaju moć da podignu cijenu Bitcoina i time drugih kriptovaluta do novih rekorda. Budući da se pojavljuju samo svakih nekoliko godina, pametno ih je ne propustiti. Pred vama je životna prilika za rast!

Besplatne i ažurne informacije o kriptovalutama

Dolazi Bitcoin Halving

Halving ima značajan utjecaj na rast cijene Bitcoina, što potvrđuju i statistike. Prvi halving dogodio se 2012. godine, pokrenuvši rast cijene s 12 dolara na otprilike 1.200 dolara. Drugi halving održan je 2016. godine, a pratio ga je rast cijene sa približnih 300 dolara na rekordnih 20.000 dolara. Nakon intenzivnih rasta obično slijedi privremeni pad cijena, jer oni koji su kupovali po nižim cijenama, prodaju onima koji su kupovali po višim cijenama. Važno je izbjeći kupovinu prekasno i preplaćivanje.

Godina 2020. bila je obilježena istom dinamikom, budući da je Bitcoin nakon halvinga skočio s 3.000 na 69.000 dolara. Prvi put nešto digitalno postalo je skuplje čak i od zlata. Najveći porast cijena obično se događa u mjesecima nakon halvinga.

Halving: prilika za rast koja se javlja samo svake četiri godine

Ova rijetka prilika za veliki rast dolazi samo svake četiri godine, stoga ju je svakako isplativo iskoristiti. Za početnike je ključno stjecati nužno tehničko znanje kako biste mogli pravilno i sigurno kupovati i čuvati kriptovalute. S tim znanjem ćete također razumjeti karakteristike kripto projekata s velikim potencijalom te prepoznati kripto niše s visokim izgledima za rast u 2024. Ako želite iskoristiti jedinstvenu priliku kao što je halving Bitcoina, potrebno je dobro se pripremiti i razumjeti dinamiku kripto svijeta.

Kako naučiti nužno tehničko znanje? Koje su karakteristike kripto projekata s velikim potencijalom i kako prepoznati kripto niše s velikim izgledima za rast u 2024.?

Koje kriptovalute kupiti u 2024.?

Besplatne informacije o kripto projektu koji je već ostvario rast od 600 %.

Koje kriptovalute kupiti u 2024?

Visoki rast kriptovaluta iznenadio je veliku većinu. Ali listopad je u kripto svijetu poznat kao UPtober, upozorava Martin Fortuna koji od 2017. vodi radionicu o kriptovalutama. Na svojim je besplatnim webinarima upozoravao na tradicionalno visok rast listopada već u rujnu, kad su cijene kriptovaluta bile na du. Što može uslijediti do kraja godine?

Dar: Otkrit ću Vam dva kriptoprojekta s velikim potencijalom u 2024.!

Kao autor prvog priručnika o kriptovalutama, Martin Fortuna svakodnevno prati pozadinu ove industrije budućnosti. Na novom Feniks webinaru predstavit će Vam i imena dvojice vrlo perspektivnih blockchain projekta koji, po njegovom mišljenju, imaju veliki potencijal.

Razlog tome su respektabilna nova tehnološka dostignuća timova od ova dva blockchain projekta. Naravno, sve se to može odraziti i na cijenu ovih kriptovaluta.

Budući rast kriptovaluta

"Oni koji su pratili moje besplatne webinare prethodnih mjeseci već su mogli vidjeti i do 300% rasta. I to već iz besplatnih informacija koje dobivaju na mojim webinarima", ističe Martin Fortuna. Na Feniks webinaru doznat ćete koji su to projekti i kakvi su izgledi za budućnost.

Koje bi mogle biti niše kriptovaluta i novi projekti koji imaju golem potencijal?

Na Feniks webinaru doznat ćete koji su to projekti i kakvi su izgledi za budućnost.

U novom webinaru Martin Fortuna predstavit će i trenutnih top 5 razloga za budući put kriptovaluta. Svaki od njih ima ogromnu moć.

Gdje će kriptovalute biti za nekoliko tjedana ili mjeseci? S obzirom na ovih pet razloga, moramo shvatiti da vrijeme ističe.

Ne propustite rast. U kripto svijetu sve se brzo mijenja, rast je brz. Nevjerojatna količina novca slila se u kriptovalute, ali to je možda tek početak trenda.

Martin Fortuna će na webinaru jasno i jednostavno objasniti trenutne ključne razloge koji mogu biti presudni za budući put kriptovaluta.

Broj mjesta na Feniks webinaru je ograničen.

Ućite ispravno I sigurno.

Feniks Webinar sadržavat će i praktične upute i primjere uz pomoć kojih se početnici mogu zaštititi od vrlo čestih prijevara, krađa, lažnih projekata, preprodavača bezvrijednih kripto tokena itd.

Sigurnost je vrlo važna u kriptovalutama, pa će Martin Fortuna također na stvarnim primjerima objasniti kako se zaštititi od tehničkih grešaka i velikih negativnih događaja koji preko noći mogu izbrisati kriptoimovinu tisuća ljudi.

Izvanredna kretanja i promjena stava prema kripto svijetu

Kriptovalute su od početka označene kao špekulativno polje s kojim se velike financijske institucije ne žele baviti. Ali polako se ova perspektiva počela mijenjati. Prvo su poznate tvrtke počele prihvaćati određene kriptovalute kao sredstvo plaćanja.

Već 2014. Microsoft je počeo prihvaćati Bitcoin kao sredstvo plaćanja za igre i aplikacije za Windows Phone i Xbox. Od tada je cijena Bitcoina porasla oko 50X. Bravo za Microsoft što je pronašao način da skupi zalihe Bitcoina vrlo jeftino.

Unatoč tome, financijska industrija dugo je zazirala od Bitcoina i kriptovaluta. Tvrtka Microstrategy može se svrstati među glavne vjesnike promjena. Michael Saylor, direktor tvrtke, odlučio se na ovaj korak 2020. godine, te je za komad Bitcoina izdvojio preko 27 tisuća dolara. No, njegov potez nije izazvao oduševljenje među direktorima najvećih financijskih fondova. Godinu dana kasnije, 2021., Larry Fink, čelnik diva Blackrocka, nazvao je Bitcoin u intervjuu bezvrijednim. Ali to je povijest.

Sadašnjost i budućnost potpuno su različite.

Novost. Glavne financijske institucije ozbiljno su zainteresirane za kripto svijet.

Sada, taj isti Larry Fink govori o Bitcoin-u kao o "bijegu u kvalitetu". Potpuno drugačije mišljenje. Sto posto pozitivno.

Što se u međuvremenu promijenilo?

Što to može značiti za buduću cijenu kriptovaluta?

Predstoje li novi rekordi?

Martin Fortuna objasnit će pozadinu razvoja kriptovalute i trendove za budućnost na webinaru nakon ključnih događaja. Ova vam informacija može biti vrlo korisna.

Kriptovalute za početnike

Nakon godina vođenja praktičnih radionica za kriptovalute, Martin Fortuna odlučio je svoje znanje sažeti u novi priručnik Feniks, kriptovalute za početnike. Svakih šest mjeseci priručnik se obnavlja, dodajući potrebne aktualne sadržaje. Posebnost priručnika je i popis projekata za koje smatra da imaju velike prednosti i time im predviđa potencijalno veliki razvoj u budućnosti.

Putem poveznice ili QR koda u knjizi, svakom čitatelju su dostupni i edukativni videi koji u praksi objašnjavaju napisane upute. Tako je Feniks prva pomoć početnicima, kako bi prikupljene informacije dobili iz prve ruke.

Svrha vodiča je upoznati ljude s pravilima, opasnostima i potencijalima prije ulaska u svijet kriptovaluta. Bez znanja je teško uspjeti u kripto svijetu, jer postoji mnogo mogućnosti za pogreške, a popravnog ispita nema.

Feniks je također prva knjiga na Hrvatskoj, s kojom svaki kupac dobiva svoj jedinstveni NFT. To je peta generacija priručnika s novim i ažuriranim sadržajem. NFT je dokaz digitalnog vlasništva jednog od 500 jedinstvenih likova kreiranih posebno za ovu promociju.

Više informacija o priručniku Feniks možete dobiti, ako posjetite web stranicu knjige.

Tečaj kriptovalute

Područje kriptovaluta tehnički je zahtjevno. Nema mjesta grešci. To je posebno izraženo kod kupnje manjih kriptovaluta, korištenja decentraliziranih mjenjačnica, konverzija kriptovaluta i prijenosa između mjenjačnica. Samo korištenje kripto mjenjačnica može izazvati poprilične probleme početnicima. Stoga je bitno steći dobro tehničko obrazovanje o ovom području prije kupnje kriptovaluta.

Prvo idemo u autoškolu, pa tek onda vozimo po cesti, je li tako? Nažalost, kod kriptovaluta većina ljudi odluči odmah krenuti u akciju. Inače je moguće, ali često završi tužno upravo zbog tehničkog neznanja.

Martin Fortuna i njegov tim od 2017. godine vode Coinmansa radionicu, kako bi početnici odmah stekli korisna znanja koja su im prijeko potrebna u praksi. Nije potrebno predznanje, potrebno vam je samo računalo i mobitel. Na temelju praktičnog vodstva i osobne pomoći naučit ćete osnovne tehničke vještine.

Više o webinaru o kriptovaluta možete saznati na prezentaciji webinara o kriptovaluta.

Kriptovalute za početnike. Martin Fortuna vodi praktične radionice od 2017. godine.

Tečaj Ledger, upute za korištenje

Ono što mnogi ljudi možda ne shvaćaju o svijetu kriptovaluta jest, da kriptovalute koje drže na kripto burzama zapravo nisu u njihovom vlasništvu. Nemaju potpunu kontrolu nad njima, što predstavlja ozbiljan rizik. Kripto mjenjačnice ne samo da su izložene mogućnosti kolapsa (u studenom 2022., primjerice, propala je druga najveća kripto mjenjačnica FTX), što bi značilo gubitak cjelokupne imovine, već su i meta nemilosrdnih i sve naprednijih hakera.

Osim toga, kripto mjenjačnica može posuditi ili dati u zalog vaše kriptovalute bez vašeg znanja, što znači da ste izloženi još većem riziku. U slučaju problema, možete izgubiti svoje kriptovalute čak i ako niste ništa pogriješili.

Pouzdano rješenje koje vas može zaštititi od opasnosti kripto svijeta je Ledger. No, potrebno ga je znati pravilno i sigurno koristiti. Kako pravilno prenijeti kriptovalute u Ledger? Kako održavate Ledger? I kako prebaciti kriptovalute iz Ledgera natrag u kripto mjenjačnice kada ih želite prodati, na primjer?

Morate biti u stanju izvršiti sve ove postupke apsolutno ispravno. Jedan krivi klik mišem i vaše kriptovalute mogu nestati. Kako bi vam olakšali život, Martin Fortuna i njegov tim pripremili su video upute u sklopu prvog slovenskog tečaja korištenja Ledgera.

Posjetite ovu stranicu za više informacija o Ledger video tečaju.

Kako možete zaraditi i uštedjeti više?

Korisne informacije o novcu, štednji, zlatu, srebru, dionicama, fondovima, kriptovalutama i tehnologijama budućnosti možete dobiti i na novom portalu martinfortuna.com/hr. Posjetite ga ako želite steći praktična znanja i smanjiti troškove brokera i provizije. Novi portal možete pronaći ovdje.

Kriptovalute u porastu. Što može slijediti?

Bitcoin je posljednjih dana visoko porastao. No, činjenica je da manji projekti puno više rastu. Neki od projekata koje je Martin Fortuna odabrao među tisućama kriptovaluta porasli su više od 50%, neki čak i više od 90%, čak i u jednom danu. To je snaga novijih kripto projekata.

- Koje niše u kriptovalutama mogu doživjeti veliki procvat u budućnosti?

- Na što trebamo obratiti pozornost, pri odabiru između novih kripto projekata?

- Koji nam pokazatelji mogu pomoći u prepoznavanju kripto projekata s velikim potencijalom?

Martin Fortuna na primjerima iz vlastite prakse dat će Vam odgovore na ova pitanja.

* Sadržaj članka nije financijski savjet ili preporuka za kupnju/prodaju kriptovaluta. Članak je napisan isključivo u obrazovne svrhe. Spominjanje pojedinačnih investicijskih instrumenata, kriptovaluta, dionica, fondova i plemenitih metala može biti uključeno samo za opis ideje ili u obrazovne svrhe. Martin Korošec - Fortuna ili njegova tvrtka Rdeča Oranža d.o.o. ne preporučuje pojedine financijske instrumente i nije financijski savjetnik, burzovni mešetar niti registrirani investicijski savjetnik. Preporuča svim čitateljima da se posavjetuju s ovlaštenim savjetnikom prije donošenja bilo kakve odluke o ulaganju. Više saznate na https://martinfortuna.com.hr/