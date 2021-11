Šesta bolest - Simptomi i liječenje

Šesta bolest, roseola infantum, exanthema subitum ili trodnevna vrućica zajednički je naziv za akutnu virusnu bolest uzrokovanu virusom iz skupine herpesvirusa. Od ove bolesti najčešće oboljevaju djeca, ona najmlađa, u dobi do 3 godine, koja vrijeme provode u kolektivu poput jaslica ili vrtića. Klasična klinička slika obuhvaća visoku temperaturu koja se javlja naglo, traje tri dana, nakon čega se pojavljuje gust osip uz istovremenu normalizaciju temperature.



Glavni uzročnik ove bolesti je herpesvirus 6 ( HHV-6) , iako se ponekad može izolirati i herpesvirus-7 ( HHV-7) kao uzročnik bolesti, međutim vrlo rijetko. Herpesvirus 6 uzrokuje nekoliko kliničkih slika, od kojih je exanthema subitum ili roseola infantum najbolje opisana i najčešće se pojavljuje. Ostale bolesti zahvaćaju unutarnje ograne i vrlo su rijetke, uz veću pojavnost kod imunokompromitirane djece i one koja su transplantirana.

Kada posumnjati na šestu bolest?

Šesta bolest u početku slična je drugim akutnim zaraznim bolestima kod male djece. Tijek bolesti razlikuje se od drugih, ali se tek između 3. i 5. dana bolesti može zaključiti radi li se o šestoj bolesti ili nekoj drugoj.

Inkubacija virusa traje između 5 i 15 dana, nakon čega se pojavljuju prvi opći simptomi. Bolest počinje naglo povišenom temperaturom koja može rasti i do 40,5 stupnjeva Celzijusa, dok većina djece ima temperaturu barem 39,5 stupnjeva Celzijusa, što se za djecu i novorođenčad smatra ozbiljno visokom temperaturom. Osim drhtavice, malaksalosti i umora te gubitka apetita, dijete ne pokazuje druge infektivne simptome, poput resporatornih simptoma ili bolova ili posebnu zahvaćenost nekog određenog organa. Najveći rizik za malu djecu je pojava febrilnih konvulzija, koje se pojavljuju često pri temperaturi iznad 39,5. Retroaurikularna limfadenopatija ( otečenu i bolni limfni čvorovi iza uha) također se relativno često pojavljuju. Visoka temperatura bez drugih znakova traje između 3 i 5 dana. Između 3. i 5. dana bolesti dolazi do izmjene simptoma. Temperatura znatno pada, na subfebrilitet ( između 37 i 38 stupnjeva Celzijusa) ili čak do afebriliteta ( ispod 37 stupnjeva) uz istovremenu pojavu gustog osipa.

Osip koji se pojavljuje je makulopapulozan i gust na području prsa i trbuha. Širi se od središta tijela prema udovima te u rijeđoj verziji zahvaća ruke, noge i lice. Osip traje 2 dana, nakon čega postupno nestaje te sama pojava osipa otklanja brigu da se radi o nečemu ozbiljnijem.

Kako biti siguran da moje dijete ima šestu bolest?

Roseola infantum dijagnosticira se empirijski, prema iskustvu pedijatra i kliničkoj slici na otprilike 4. dan bolesti. PCR test može definitivno potvrditi uzročnika bolesti.





Svako dijete sa visokom temperaturom do razvoja drugih simptoma liječi se antipireticima te ako roditelji ne mogu skinuti temperaturu, hospitalizira se kako bi se pratilo stanje djeteta. Ponekad je potrebna nadoknada tekućine ili elektolita, a djeca sa febrilnim konvulzijama liječe se bolnički. Kod većine djece roditelju uspijevaju skinuti temperaturu te se nakon poboljšanja stanja i pojave osipa više ne daje medikamentozna terapija. Kod imunkomporomitirane djece s težim oblikom bolesti može se iskoristiti terapija antivirusnim lijekovima ganciklovirom ili foskarnetom.