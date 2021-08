Escherichia coli-normalan stanovnik našeg tijela i čest uzročnik bolesti

Bakterija Escherichia coli jedna je od najpoznatijih bakterija u općoj populaciji. Ime je dobila prema znanstveniku Theodoru Escherichu koji ju je prvi izolirao. Normalan je stanovnik debelog crijeva gdje se nastanjuje vrlo brzo nakon rođenja. Sprječava rast drugih štetnih bakterija, razgrađuje mali dio celuloze i proizvodi vitamin K. Međutim, ako se nađe u organima gdje joj nije mjesto, postaje uzročnik brojnih bolesti.

E. coli je najčešći uzročnik infekcija mokraćnog sustava



E. coli normalan je stanovnik debelog crijeva čovjeka i izlučuje se iz tijela stolicom. S obzirom na blizinu analnog otvora i otvora mokraćne cijevi, lako dolazi do mokraćnog sustava i uzrokuje infekciju. Žene imaju znatno kraću mokraćnu cijev i češće obolijevaju od ovih infekcija.

E. coli može uzrokovati uretritis (upala mokraćne cijevi), cititis (upala mokraćnog mjehura) i pijelonefritis (upala bubrega).



Simptomi cistitisa uključuju:

• Bol, peckanje i nelagodu prilikom mokrenja (dizurija)

• Učestalu potrebu za mokrenjem (polakisurija)

• Noćno mokrenje (nikturija)

• Naglu potrebu za mokrenjem (urgencija mokrenja)

• Zamućeni urin

• Krv u urinu

• Bolove u donjem dijelu trbuha i iznad stidne kosti



Uz cistitis tjelesna temperatura obično nije povišena.

Dijagnoza se postavlja na temelju simptoma, analizom urina testnim trakicama, laboratorijskom analizom urina, a ponekad je potrebno napraviti urinokulturu.

Da bi rezultati urinokulture bili valjani, potrebno je pravilno uzimanje uzorka. Prije mokrenja potrebno je temeljito oprati intimno područje. Za analizu se uzima takozvani „srednji mlaz“ urina. Najprije se mokri u WC brojeći do 5. Nakon toga mokri se u čašicu čija se unutrašnjost ne smije dodirivati prstima. Ostatak urina izmokri se ponovo u WC.



Upala se može proširiti na gornji dio mokraćnog sustava. Upala bubrega, odnosno pijelonefritis, predstavlja ozbiljnu bolest. Simptomi upale bubrega uključuju:

• Bol u donjem dijelu leđa s jedne strane

• Povišenu tjelesnu temperaturu

• Zimicu

• Mučninu i povraćanje

Skupine ljudi kod kojih su infekcije mokraćnog sustava posebno opasne

E. coli najčešće uzrokuje upale mokraćnog sustava kod žena. Takve infekcije nisu ugodne, ali ne predstavljaju veliku opasnost. Međutim, postoje skupine ljudi kod kojih infekcije zahtijevaju posebnu pozornost.

• Infekcije kod trudnica. Svaka infekcija kod trudnica predstavlja opasnost za spontani pobačaj i prijevremeni porod. Čak i prisutnost većeg broja bakterija u urinu bez znakova infekcije zahtijeva liječenje. To stanje nazivamo asimptomatska bakterijurija, a označava prisutnost više od 10 na 5 cfu/mL bakterija, odnosno više od 100 000 bakterija po mililitru mokraće. Kod ozbiljnijih infekcija ponekad je potrebna hospitalizacija.

• Dijabetičari su više skloni infekcijama mokraćnog sustava zbog prisutnosti šećera u urinu koji olakšava rast bakterija. Osim toga, imunološki sustav im je oštećen.

• Muškarci vrlo rijetko obolijevaju od urinarnih infekcija, stoga pojava infekcije upućuje na neku bolest mokraćnog ili drugog sustava.

• Prethodne operacije na mokraćnom sustavu, anatomske anomalije, mokraćni kamenci i slična oboljenja povećavaju šansu za infekciju.



Kako se riješiti Escherichie coli



Prevencija je pola zdravlja. Zato je najbolje spriječiti nastanak infekcije:

• Redovno održavajte higijenu mokraćnog i probavnog sustava. Ne koristite agresivne šampone za intimnu regiju.

• Nakon obavljanja nužde, brišite se sprijeda prema straga.

• Mokrite nakon spolnog odnosa.

• Redovito i temeljito perite ruke.

Antibiotici su najčešće primjenjivani lijekovi za liječenje infekcija mokraćnog sustava. Ponekad je potrebno učiniti antibiogram, odnosno testiranje osjetljivosti bakterije na antibiotike.

• Pridržavajte se savjeta liječnika, propisanu dozu lijeka popijte do kraja.

• Nemojte prestati s uzimanjem lijeka kad se simptomi olakšaju ako niste popili dozu do kraja.

• Nemojte inzistirati na antibiotiku ako je liječnik procijenio da nije potreban. Na taj način sprječavate nastanak bakterijske otpornosti na lijek.

Prirodni lijekovi i prehrana također pomažu u borbi protiv infekcije. Dokazano je da čaj i sok od brusnice sadrže tvari koje sprečavaju vezanje bakterije na sluznicu mokraćnog sustava. Međutim, ovi pripravci nisu zamjena za antibiotike.

Ostale infekcije uzrokovane Escherichiom coli

Mokraćne infekcije uzrokovane ovom bakterijom svakako su najčešće i najpoznatije u našim krajevima. Međutim, moguć je nastanak brojnih drugih infekcija.

Escherichia coli može uzrokovati infekcije probavnog sustava. Postoje različiti tipovi ove bakterije.

• Enterotoksična E. coli (ETEC) uzrokuje proljev putnika. Kada putnici iz razvijenih zemalja dolaze u slabije razvijene zemlje gdje su higijenski standardi niži, često obolijevaju od ove vrste proljeva na koju je lokalno stanovništvo imuno.

• Enteropatogena E.coli (EPEC) uzrokuje proljeve kod djece u slabo razvijenim zemljama. S obzirom da su djeca pothranjena, imunološki sustav im je slab i skloni su dehidraciji, često umiru od ovakvih proljeva.

• Enteroinvazivna E. coli (EIEC) sadrži takozvani Shiga-toksin koji uzrokuje proljev nalik na dizenteriju.

• Enterohemoragična E.coli (EHEC) uzrokuje hemoragijski kolitis ili hemolitičko-uremijski sindrom (HUS). HUS je rijetka i ozbiljna bolest koja dovodi do raspadanja krvnih stanica i zatajenja funkcije bubrega. Zbog toga je potrebno bolničko liječenje.

Za sprječavanje infekcija koje se prenose hranom i prljavim rukama u nerazvijenim zemljama, potrebno je pridržavanje jednostavnih savjeta. Redovito perite ruke, a namirnice perite, ogulite ili skuhajte.

Escherichia coli opasna je za novorođenčad, posebno za prijevremeno rođene i može uzrokovati novorođenački meningitis i sepsu. Kod odraslih ova bakterija uzrokuje meningitis iznimno rijetko. Uglavnom je riječ o infekciji nakon neurokirurškog zahvata ili infekcije parazitom Strongyloides stercoralis.

• Novorođenački meningitis uglavnom uzrokuju bakterija Streptococcus pyogenes tip B (BHSB) i Escherichia coli. Pojavljuje se u prvih 28 dana života. Može ostaviti trajne neurološke posljedice i poteškoće u razvoju. Liječi se u jedinicama intenzivne skrbi za novorođenčad.

• Novorođenačka sepsa može biti uzrokovana raznim mikroorganizmina uključujući E. coli. Bakterije se prenose s majke na dijete. Rizični čimbenici su prijevremeno rođenje, infekcija i prijevremeno puknuće plodovih ovoja. Potrebno je liječenje na odjelima za intenzivnu skrb.



Upala pluća kod odraslih rijetko je uzrokovana ovom bakterijom. Može biti povezana s infekcijom mokraćnog sustava ili stečena od pacijenata u bolnici koji često nose rezistentne sojeve. Također može biti stečena u zajednici kod pojedinaca koji boluju od dijabetesa melitusa, kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB) ili alkoholizma.

Infekcije unutar trbušne šupljine mogu biti uzrokovane puknućem crijeva. Ova bakterija normalno živi u crijevu, a nakon puknuća crijeva dolazi u sterilan prostor unutrašnjosti trbuha gdje uzrokuje infekciju. E. coli može uzrokovati upalu žućnog mjehura (kolecistitis), upalu žučnih vodova (kolangitis) ili nakupljanje gnoja u jetri (jetreni apsces).

• Intraabdominalni apsceci, odnosno nakupljanje gnoja unutra trbuha, uglavnom je uzrokovano različitim vrstama bakterija uključujući E.coli. Uzroci mogu biti spontano ili traumatsko oštećenje stijenke crijeva ili curenje crijevnog sadržaja kod komplikacija operacije crijeva.

• U slučaju da žučni kamenci ili gusta žuč otežavaju protok kroz žučne puteve, može se razviti infekcija. Gram negativne bakterije, kao što je E. coli do žučnog sustava dolaze uzlazno iz crijeva. Upala u žučnom sustavu dovodi do bolova ispod rebara s desne strane, povišene tjelesne temperature, žutice, povišenih vrijednosti jetrenih enzima i povišenih upalnih parametara.



Što je potrebno zapamtiti o ovoj bakteriji



E. coli jedna je od najpoznatijih bakterija koja nastanjuje ljudsko tijelo i njena prisutnost u crijevima je normalna i korisna. Međutim, potrebno je pridržavanje higijenskih navika kako bi se spriječilo njeno prodiranje u mokraćno sustav, prvenstveno kod žena.

Bolesti ostalih organskih sustava koje uzrokuje ova bakterija obično su rijetke i opasne. Pridržavanje higijene i briga za zdravlje smanjuju prijenos uzročnika. Potrebno je na vrijeme potražiti liječničku pomoć i pridržavati se preporučene terapije.