Srpska pjevačica Sandra Rešić često putuje u Dubai, a sada je otkrila 'misterij', mnogima napola poznat s TikToka,u kakve se situacije tamo razne djevojke upuštaju za novac.

"Dosta dobro sam upućena u stvari koje naše djevojke tamo rade. Ne znam je li vam poznat izraz 'zlatna žlica'," započela je Sandra priču.

"Kod nas se tek sada o tome počelo pričati, a zapravo je u Dubaiju to godinama unazad poznato. Naše djevojke, čija imena ne bih spominjala, idu kod nekog šeika i on ih postavi u potpuno zlatnu sobu, da im zlatne tanjure, zlatne žlice, doslovno je sve od zlata, cijela soba je od zlata. I onda, da budem brutalna, izvrši veliku nuždu u taj tanjur i neke naše djevojke za određenu svotu novca, koja nije mala, to moraju pojesti," kazala je pjevačica za Republiku.rs.

Istaknula je da cifre za takve usluge počinju od 10 tisuća eura pa naviše, a priznala je da ona nikada nije dobila takvu ponudu i ako bi joj, kojim slučajem, netko tako nešto predložio - ne bi se dobro proveo.

Ovaj trend dobro je poznat i s društvenih mreža, a još prije nekoliko godina jedan je poljski portal odlučio dokazati koje je pravo zanimanje djevojaka koje "zarađuju" kao modeli na Instagramu. Kreirali su lažni oglas tražeći manekenke koje bi ispunjavale seksualne fantazije arapskih bogataša, a spominjale su se orgije, razni fetiši, pa čak i koprofilija - želja da se jedu fekalije. Na lažnu ponudu tada je pristalo 11 manekenki.

Da su šeici popularni među manekenkama, potvrdila je i Ana Goleđinovska, autorica knjige "Spašena iz pakla: Ispovijest bivše manekenke". Dok je radila kao model u Italiji, susretala je imućne Arape koji su prilazili vrlo mladim manekenkama.

"Izabrali bi dvije najljepše, unajmili ih na tri dana i isplovili s njima na brodu. Vraćale su se skamenjene, jedva žive," prisjeća se Goleđinovska.

Libanonski biznismen Eli Nahas, koji je 2007. uhićen zbog vođenja lanca prostitucije u Cannesu i podvođenja 50 žena različitih nacionalnosti bogatoj klijenteli s Bliskog istoka, ispričao je za "Hollywood Reporter" da su njegove djevojke mogle zaraditi i do 40.000 dolara za noć.

