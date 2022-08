Popularnost Lauren Alexis (23) eksplodirala je tijekom karantene jer su se ljudi sve više uključivali u rad kreatora sadržaja. No, ona zbog svoje slave ne može baš živjeti normalan život, piše Daily Star.

Popularna britanska OnlyFans manekenka progovorila je o komentarima jezivih stranaca zbog kojih je morala angažirati zaštitare.

Lauren je skupila impresivnih dva milijuna pratitelja na Instagramu nakon što nije uslišila želju svoje bake da se drži podalje od karijere modela. Ona je potom stekla slavu na OnlyFansu gdje svojim pretplatnicima dijeli 18+ snimke.

Lauren je u podcastu "Saving Grace" otkrila nedostatke svoje nedavno stečene slave i odgovorila na pitanje je li ikada imala neobične susrete s obožavateljima.

"Imala sam jezive. Sada imam zaštitare koji su sa mnom već skoro godinu dana. Neki fanovi su me pokušali častiti pićem, a onda nakon što bih ga popila, čekali su me ispred kluba, kao grupa od šest prijatelja i slično. Ljudi su mi dolazili u stan, pratili me dok sam bila u svom automobilu. Neki čovjek me pratio doslovno sat vremena, sve dok nisam stigla na svoje odredište. Stvarno je ponekad jezivo", ispričala je.

Nikad nije imala veza za jednu noć

Unatoč tome, Lauren je naglasila da su mlađi ljudi s kojima razgovara i koji prate njene videe na TikToku obično dobri.

"Oni stariji od 30 godina su stvarno jezivi. Oni samo čekaju uokolo i stvarno sam užasnuta mogućnošću otmice", otkrila je.

Lauren je priznala da joj je nedostatak privatnosti čak utjecao i na ljubavni život.

"Sada ne mogu ni upoznati dečke, nisam hodala s nekim doslovno godinama. Ako mi netko pošalje poruku na Instagramu, jednostavno mu ne mogu vjerovati. Stvarno mu je teško vjerovati ljudima. To je stvarno jezivo", ispričala je.

"Pošto imam OnlyFans, ljudi uvijek očekuju da budem super seksualna osoba, a mnogi ljudi pretpostavljaju, na primjer, da ću se poseksati s njima na prvom spoju. Iako sam OnlyFans model, doslovce nikad nisam imala vezu za jednu noć. Broj mojih ljubavnika je jako mali", istaknula je Lauren.