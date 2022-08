Britanska infulencerica Leylah Dobinson nada se da će postati slavna, bude li izgledala kao holivudska ikona Marilyn Monroe. Ideja se rodila spontano. Kaže, odavna je obožavateljica žene koja je '50-ih godina prošlog stoljeća postala seks simbol za kojim i danas uzdiše svijet. Voli se odijevati i šminkati poput nje, a jednom kada se sredila u stilu slavne glumice, mama joj je rekla da izgleda baš poput nje te da bi mogla biti iduća Marilyn Monroe. To je i učinila. Postala Marilyn Monroe, ustvari vjerna kopija holivudske ikone.

Marilyn Monroe joj je karta za crveni tepih jednog dana

Često fotke na kojima izgleda kao ona, objavljuje na Instagramu, no nisu svi oduševljeni. Štoviše, mnoge uznemiruje njezina pojava pa ju nazivaju lažnom i narcisoidnom, a neki idu toliko daleko da ju žele poslati direktno k Marilyn Monroe, prijeteći joj smrću.

"Dogodilo se nekoliko puta, uvijek s anonimnih računa. Stizale su mi poruke poput: 'Ružna si!', 'Zaslužuješ smrt!', no to me ne dira. Ustvari, motivira me da nastavim i objavljujem što više fotografija. Na koncu, da nema 'hejtera' ne bih stigla nigdje", iskreno će Dobinson koja dodaje da ne želi biti potpuno kao Monroe, već da ju ona inspirira kao osoba.

"Kada mi netko kaže da izgledam kao ona, to je za mene kompliment koji bih mogla upotrijebiti i vidjeti gdje će me odvesti", govori lijepa Britanka za South West News Service, nadajući se da će joj atraktivan izgled otvoriti vrata Hollywooda, baš kao što je i njezinoj slavnoj prethodnici.

"Oduvijek mi je san i strast postati model, biti poznata i slavna i znam da će se to jednog dana i dogoditi", zaključuje Dobinson bez lažne skromnosti.

"Prilično sam samopouzdana i psihički jaka pa me prijeteće poruke i poruke mržnje koje mi ostavljaju anonimni ljudi na Instagramu uopće ne uzrujavaju. Čak mi je i zabavno promatrati kako iritiram ljude jer što ih više iritiram to znači da im privlačim pažnju", otkriva Britanka koja se 2020. ozbiljno počela baviti modelingom.

Njezin idol Marilyn Monroe ne prestaje intrigirati javnost čak ni 60 godina nakon smrti pa svako malo izađe neki novi igrani ili dokumentarni uradak o divi starog Hollywooda. Nedavno je snimljen film "Plavuša" u kojoj ju glumi Ana de Armas. Možda se i junakinji ove priče jednog dana posreći pa utjelovi na filmskom platnu Marilyn Monroe glavom i bradom.